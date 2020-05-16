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Такого Вы точно не ожидали: как можно использовать мед (Фото)

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Такого Вы точно не ожидали: как можно использовать мед (Фото)
04:25 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Мед обладает увлажняющими, заживляющими и антисептическими свойствами.

  • 1

    Избавляет от шрамов

    Мед — отличное природное лекарство для лечения рубцов от акне. На чистую распаренную кожу лица нанесите чайную ложку продукта, помассируйте и оставьте на 10 минут. Смойте водой.

    Чтобы сделать большие шрамы менее заметными, смешайте в равных частях мед и сок лимона, оставьте смесь на коже на 15-20 минут. После смойте и оцените осветляющий эффект. Вместо лимона можно взять кокосовое масло: оно увлажнит и ароматизирует кожу.

  • 2

    Лечит солнечные ожоги

    Мед успешно заменит популярную сметану. Причем расход его гораздо меньше. Если чувствуете «боль загара», примите прохладный душ и аккуратно нанесите мед тонким слоем. Чем дольше продержите его на пораженных местах, тем быстрее заживут.

  • 3

    Делает кожу локтей мягче

    Кожа на локтях часто пересыхает, у некоторых трескается и кровоточит. Чтобы локотки стали мягкими и нежными, регулярно балуйте их медом. Еще продукт пчеловодства можно наносить на колени и другие участки с сухой кожей. Не забывайте через 20-30 минут смывать.

  • 4

    Подходит в качестве крема для бритья

    Мыло и многие средства для бритья сушат кожу: после приходится наносить еще увлажняющий крем. Мед заменит сразу два средства: хорошо увлажнит и снимет раздражение. Разбавьте продукт водой, чтобы он стал менее вязким, и приступайте к бритью.

  • 5

    Устраняет неприятный запах изо рта

    Справиться с этой деликатной проблемой поможет полоскание рта медом с корицей. Природные антисептики уничтожают бактерии, вызывающие плохие запахи.

    В половине стакана теплой воды разводят чайную ложку меда и добавляют на кончике ножа корицу. После полоскания рта и горла дыхание улучшается на весь день.

    Мед может вызвать аллергическую реакцию, поэтому сперва нанесите продукт на маленький участок кожи. Если в течение 30 минут в этом месте не появятся сыпь, краснота, зуд, можно приступать к процедурам.

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Мед, Свойства, Польза, Полезные свойства.
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