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Чем полезна перловая каша для сердечников

Чем полезна перловая каша для сердечников
22:00 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Врачи выяснили, какая каша самая полезная для сердца. И это оказалась не популярная гречка, а обыкновенная перловка.

Правильное питание для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, - это важный элемент хорошего самочувствия. Именно поэтому врачи советуют включить в рацион блюда из перловки. Пользу они принесут и тем, кто заботится о своем здоровье и хочет избежать проблем с сердцем в будущем.

Самая главная задача, с которой перловка справляется на отлично, - это регуляция уровня опасного холестерина в крови. Эта каша способна опустить его до приемлемого, за что, безусловно, вас поблагодарят сердце и сосуды.

Также перловая каша - это кладезь витаминов В и К. Они необходимы для здорового функционирования сердечно-сосудистой системы.

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Когда именно и в каком виде употреблять перловую кашу в качестве профилактики, не имеет значения. Перловку можно приготовить как обычный гарнир, добавить в нее суп или потушить с овощами и мясом. В любом из этих вариантов перловая каша сохранит свои полезные свойства.

А вот любители сладкого могут сделать из перловки отличный питательный и полезный десерт. Для этого в кашу стоит добавить мед и сухофрукты.

Правда, имеются у перловки и свои противопоказания. Она не подойдет тем, кто страдает от заболеваний желудка и кишечника. Также ее необходимо исключить из рациона, если вы не переносите глютен. В этой каше содержится белок злаковых, способный спровоцировать вздутие и дискомфорт в области кишечника.

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Все по теме:

Здоровье, Польза, Каша, Перловка, Перловая каша.
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