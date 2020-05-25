Без приставки "супер" не обойтись: полезные продукты с природной суперсилой

1 Лаймкват О лаймквате известно лишь то, что он является гибридом лимона и кумквата. Это крошечные фрукты невероятно богаты витамином С и клетчаткой. Их можно есть не очищая, к тому же они могут заменить лимоны или лаймы во всех рецептах.

2 Вакамэ Водоросли вакаме чаще всего встречаются в супе мисо - зеленая масса в бульоне это именно они. Вакамэ, как и прочие водоросли, чрезвычайно богаты микроэлементами, йодом, витаминами, а также почти не содержат калорий. Вакамэ отлично подходят для салатов и для супов вроде мисо.

3 Пуэр Если вы твердолобый любитель кофе как утреннего катализатора продуктивности, то вам будет полезно попробовать в качестве альтернативы пуэр. Хотя пуэр считается разновидностью черного чая, он мало имеет общего с магазинными аналогами. Пуэр выдерживают в течение нескольких лет, благодаря чему происходит ферментация, которая высвобождает новые химические соединения. Пуэр богат полифенолами, которые улучшают пищеварение, снижают уровень холестерина и способствую похудению.

4 Помело Помело выглядит как зеленый грейпфрут, внезапно выросший до размеров дыни. Дитя селекции, помело сочетает в себе так много полезного, что мы смело причисляем его к суперфудам за концентрацию витаминов, полезного калия и антиоксидантов.

5 Плумкот Этот пестрый плод - гибрид сливы и абрикоса. Есть более 20 сортов плумкота, которые различаются вкусами с оттенками граната, груши и собственно сливы. Отличный источник клетчатки, витаминов А и С и натуральной фруктозы.

6 Тыква-сквош Эта пупырчатая тыква выглядит не очень привлекательно, зато таит внутри себя сочную желтую мякоть, которая несет огромный заряд витаминов, антиоксидантов, калия и клетчатки.

7 Корневой сельдерей Этот узловатый корнеплод очень полезен. Он богат витаминами, калием и магнием. Корневой сельдерей отлично подходит для салата со свеклой, яблоками и грецкими орехами.

8 Тэфф Тэфф (полевичка абиссинская) - пищевой злак родом из Эфиопии, который культивируется в основном в Африке. Эти питательные зерна очень невелики. У них мягкий ореховый вкус. Тэфф удивительно богат кальцием и клетчаткой и представляет собой практически идеальное диетическое блюдо для тех, кто сидит на безглютеновой диете. В Африке из тэфф готовят традиционные лепешки. Но из его зерен можно приготовить кашу или гарнир. А мука идеально подходит для сладкой выпечки и блинчиков.

9 Пажитник Пажитник так или иначе известен вам, как одна из главных составляющих приправы карри. Он применяется в кулинарии на протяжении тысячелетий и обладает ярко выраженным вкусом. Семена пажитника богаты минералами, такими как железо, калий и кальций, клетчатка и холином.