Скачать
Понедельник, 25.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шахов о смерти Давыденко: "Политический заказ"
Шахов о смерти Давыденко: "Политический заказ"
На Ровенщине выявили 13 новых случаев COVID-19
На Ровенщине выявили 13 новых случаев COVID-19
БАТЭ выиграл Кубок Беларуси благодаря голу на 121 минуте
БАТЭ выиграл Кубок Беларуси благодаря голу на 121 минуте
Ликуйте: выходит в свет кулинарная книга с рецептами из "Друзей"
Ликуйте: выходит в свет кулинарная книга с рецептами из "Друзей"

Без приставки "супер" не обойтись: полезные продукты с природной суперсилой

Без приставки "супер" не обойтись: полезные продукты с природной суперсилой
02:28 Сегодня Телеграф ya-krasotka.com Фото: ya-krasotka.com

Новости шоу бизнеса:Топ-10 продуктов, польза которых настолько сильна, что без приставки "супер" тут просто не обойтись.

  • 1

    Лаймкват

    О лаймквате известно лишь то, что он является гибридом лимона и кумквата. Это крошечные фрукты невероятно богаты витамином С и клетчаткой. Их можно есть не очищая, к тому же они могут заменить лимоны или лаймы во всех рецептах.

  • 2

    Вакамэ

    Водоросли вакаме чаще всего встречаются в супе мисо - зеленая масса в бульоне это именно они. Вакамэ, как и прочие водоросли, чрезвычайно богаты микроэлементами, йодом, витаминами, а также почти не содержат калорий. Вакамэ отлично подходят для салатов и для супов вроде мисо.

  • 3

    Пуэр

    Если вы твердолобый любитель кофе как утреннего катализатора продуктивности, то вам будет полезно попробовать в качестве альтернативы пуэр. Хотя пуэр считается разновидностью черного чая, он мало имеет общего с магазинными аналогами. Пуэр выдерживают в течение нескольких лет, благодаря чему происходит ферментация, которая высвобождает новые химические соединения. Пуэр богат полифенолами, которые улучшают пищеварение, снижают уровень холестерина и способствую похудению.

  • 4

    Помело

    Помело выглядит как зеленый грейпфрут, внезапно выросший до размеров дыни. Дитя селекции, помело сочетает в себе так много полезного, что мы смело причисляем его к суперфудам за концентрацию витаминов, полезного калия и антиоксидантов.

  • 5

    Плумкот

    Этот пестрый плод - гибрид сливы и абрикоса. Есть более 20 сортов плумкота, которые различаются вкусами с оттенками граната, груши и собственно сливы. Отличный источник клетчатки, витаминов А и С и натуральной фруктозы.

  • 6

    Тыква-сквош

    Эта пупырчатая тыква выглядит не очень привлекательно, зато таит внутри себя сочную желтую мякоть, которая несет огромный заряд витаминов, антиоксидантов, калия и клетчатки.

  • 7

    Корневой сельдерей

    Этот узловатый корнеплод очень полезен. Он богат витаминами, калием и магнием. Корневой сельдерей отлично подходит для салата со свеклой, яблоками и грецкими орехами.

  • 8

    Тэфф

    Тэфф (полевичка абиссинская) - пищевой злак родом из Эфиопии, который культивируется в основном в Африке. Эти питательные зерна очень невелики. У них мягкий ореховый вкус. Тэфф удивительно богат кальцием и клетчаткой и представляет собой практически идеальное диетическое блюдо для тех, кто сидит на безглютеновой диете. В Африке из тэфф готовят традиционные лепешки. Но из его зерен можно приготовить кашу или гарнир. А мука идеально подходит для сладкой выпечки и блинчиков.

  • 9

    Пажитник

    Пажитник так или иначе известен вам, как одна из главных составляющих приправы карри. Он применяется в кулинарии на протяжении тысячелетий и обладает ярко выраженным вкусом. Семена пажитника богаты минералами, такими как железо, калий и кальций, клетчатка и холином.

  • 10

    Портулак

    Портулак является сорняком, точно так же как одуванчик, и может употребляться в пищу, причем с большой пользой. Портулак богат омега-3 жирными кислотами, витаминами С и Е, а также является источником пектина - полезной растворимой клетчатки.

Целый ряд полезных свойств: почему стоит добавить в рацион орехи кешью

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты, Польза.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звезда "Основного инстинкта" поделилась откровенным снимком в купальнике (Фото)
02 По нескольким статьям: прокуратура АРК объявила Поклонской о подозрениях
03 Трагедия в Одесской области: утонувшие рыбаки были пограничниками
04 Демонстрации на Майдане: в МВД отчитались о ситуации
05 Бывшей супруге Остапчука проверят психику: все ради деток
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Открытие метро в Киеве: подробности
Открытие метро в Киеве: подробности
Джонсон поддержал советника, который нарушил карантин
Джонсон поддержал советника, который нарушил карантин
Президент Австрии с женой нарушили карантин
Президент Австрии с женой нарушили карантин
Honda представила на видео свою редкую коллекцию мотоциклов
Honda представила на видео свою редкую коллекцию мотоциклов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь