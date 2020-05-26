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Правильное питание при гепатите: что можно и что нельзя есть

Правильное питание при гепатите: что можно и что нельзя есть
18:20 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Гепатит - весьма распространенное и опасное заболевание.

Больным с любыми хроническими заболеваниями необходимо следовать особым рационам. Но часто врачи только дают общие рекомендации, не объясняя, почему это на самом деле важно.

Как отмечают специалисты, в вопросах профилактики и в качестве дополнения к терапии особое значение при гипатите имеет питание. Чаще всего врачи советуют правильно питаться. Какой-то конкретной диеты не прописывают, да и вообще мало кто толком объясняет, какие именно продукты нужно исключить.

Дело в том, что нездоровое питание всегда увеличивает нагрузку на печень, неважно есть у вас заболевание или нет. Чтобы снизить нагрузку достаточно просто пересмотреть свой рацион. Вот несколько простых советов от врачей. Во-первых, избегайте насыщенных жиров. Пищу богатую таким жиром нельзя употреблять на регулярной основе. Речь идет о животном жире, которого очень много содержится в свинине, жирной колбасе, сливочном масле, сыре. Все эти продукты можно кушать только изредка и в малых количествах.

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Лучше заменить такие продукты на куриные грудки и рыбу. Рыбу можно есть любую, кроме жирных консервов и копченой, а самое главное - следить за ее качеством. Если покупаете готовый продукт, изучите состав. Старайтесь избегать химических добавок и большого количества соли.

Во-вторых, избегайте сладостей. Пирожное, мороженное, шоколад, конфеты, печенье и так далее - все это нельзя употреблять на регулярной основе. Если вы сладкоежка и не можете прожить дня без чего-нибудь вкусного, то замените это все на небольшую порцию свежих фруктов или сухофруктов - организм скажет спасибо.

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В-третьих, стоит избегать алкоголя и пить больше воды. Если возникают ситуации, когда отказаться от алкоголя сложно, например, какие-то семейные праздники или другие важные события, то можно позволить себе бокал вина или пару рюмок крепкого алкоголя. При этом важно помнить, что при гепатите алкоголь противопоказан и это серьезно - печень может буквально разрушиться.

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Питание, Здоровье, Продукты, Гепатит.
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