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Косточка авокадо полезней: какими свойствами она обладает

Косточка авокадо полезней: какими свойствами она обладает
19:09 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Именно в косточке содержится большее количество полезных веществ фрукта.

Авокадо необходимо регулярно добавлять в свой рацион, ведь он содержит большое количество витаминов, полезных веществ и микроэлементов, которые помогают организму правильно функционировать. Этот фрукт является профилактикой от многих заболеваний. Но пользу приносит не только его мякоть, но и косточка. Почему ее не стоит выбрасывать?

Обладает противоопухолевыми свойствами

Ученые провели исследование и выяснили, что в косточках авокадо содержится около 70% антиоксидантов, которые способны препятствовать протеканию опасных для организма цепных реакций. Эти вещества защищают клетки от разрушения, восстанавливают их структуру. Антиоксиданты тормозят процесс старения, а также предотвращают появление онкологических заболеваний.

Является природным антибиотиком

Бразильские ученые после серии экспериментов "в пробирке" установили, что экстракт из косточек авокадо убивает некоторые грибковые инфекции (например, Candida) и возбудителей опасного тропического заболевания под названием желтая лихорадка.

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Полезна для пищеварения

Косточка авокадо также положительно действует на работу пищеварительной системы. Ее используют для лечения расстройства желудка.

Снижает уровень холестерина

В косточке этого вкусного фрукта содержится большое количество клетчатки, которая понижает давление и выводит из организма "вредный" холестерин. А мощные антиоксиданты, входящие в состав авокадо, поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, предотвращая развитие многих заболеваний.

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Питание, Здоровье, Авокадо, Польза, Косточка.
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