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Универсальный помощник: чем полезна брокколи

Универсальный помощник: чем полезна брокколи
22:15 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Брокколи или спаржевая капуста - простой и доступный овощ, с огромным количеством полезных веществ.

У этого крестоцветного овоща масса полезных свойств для здоровья. И одной борьбой со старением они не ограничиваются.

Полезен для здоровья глаз. Брокколи богата антиоксидантами лютеином и зеаксантином, предотвращающими окислительный стресс и повреждения клеток в глазах.

Предотвращает рак. Многочисленные небольшие исследования показали, что крестоцветные овощи вроде брокколи содержат различные биоактивные компоненты, которые могут защищать от определённых разновидностей опухолей вроде рака груди, простаты, желудка, кишечника, мочевого пузыря и других.

Удерживает сахар под контролем. Брокколи особенно полезна для людей с диабетом, так как она помогает сохранять контроль над уровнем сахара в крови. Позитивный эффект этого овоща ученые относят за счёт антиоксидантов и пищевых волокон.

Предотвращает болезни сердца. Исследования предполагают, что брокколи снижает уровень «плохого» холестерина и триглицеридов, а это основные факторы риска болезней сердца. Исследования также указывают на содержащиеся в брокколи специфические антиоксиданты, помогающие уменьшить риск инфаркта в целом.

Этот продукт очень полезен для здоровья сердца и сосудов

Избавляет от запоров. Поскольку брокколи богата волокнами и антиоксидантами, этот овощ способствует поддержке нормального функционирования кишечника и пищеварительного здоровья.

Защищает от старения. Сульфорафан - биоактивный компонент в брокколи - показал свою способность сдерживать процессы старения. В целом, известно, что здоровое питание замедляет эти биохимические процессы и предотвращает развитие возрастных болезней.

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Питание, Здоровье, Польза, Брокколи.
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