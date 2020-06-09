Скачать
Вторник, 09.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине подтвердили более 390 случаев COVID-19 за сутки
В Украине подтвердили более 390 случаев COVID-19 за сутки
Ткаченко о запрете на въезд актеров в Украину: Это не повод запрещать фильмы
Ткаченко о запрете на въезд актеров в Украину: Это не повод запрещать фильмы
Без Месси и Роналду: топ-10 самых дорогих футболистов мира
Без Месси и Роналду: топ-10 самых дорогих футболистов мира
Федорин день: приметы и обряды на 9 июня
Федорин день: приметы и обряды на 9 июня

Идеальный завтрак: три главных секрета

Идеальный завтрак: три главных секрета
09:40 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Всем давно известно, что завтрак - главный прием пищи, ведь благодаря ему мы получаем заряд энергии и бодрости.

Важное значение имеют не только продукты, из которых он состоит, а также время утренней трапезы. Как же сделать завтрак максимально полезным?

Выбираем продукты на завтрак

Откажитесь утром от быстрых углеводов в виде выпечки, конфет и пирожных. Замените их на клетчатку, белки и насыщенные жиры. Клетчатку вы можете найти в овощах, фруктах и зеленых злаках, белки – в бобовых, яйцах, рыбе, курице, а насыщенные жиры – в орехах, авокадо, оливковом масле. Проверьте, что все три элемента есть в вашем завтраке. Таким образом вы сможете и зарядиться энергией, и чувствовать себя отлично.

Лучшее время для завтрака

Наиболее оптимальным временем диетологи считают 7-8 утра. В редких случаях (зависимо от ваших биоритмов) - 9-10. Старайтесь не завтракать позже 10 утра. Если вам не хочется есть, сделайте сначала зарядке и выпейте воду с лимоном. Сконцентрируйтесь на завтраке. Не смотрите параллельно в телефон. Не ешьте впопыхах или по дороге на работу.

Продукты, которые не стоит употреблять на голодный желудок

Что, если вы не насытились завтраком

Для начала изучите питательность вашего завтрака, поскольку именно она отвечает за то, будет вам хочется есть после или нет. Если вы завтракаете быстрыми углеводами (мюсли, выпечка, бутерброды), то ваш организм быстро и потратит свои силы на эту еду, что уже через пару часов заставит вас снова кушать. Если же голод вы не можете терпеть, старайтесь есть легкую пищу: салат из зеленых овощей, кефир или несладкий фрукт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Завтрак, Польза.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Где мои 300 процентов: Президент рассказал об оскорбительном письме жене
02 В Киеве группа Green Grey отыграла первый в мире вертикальный концерт (Фото, Видео)
03 Ткаченко о запрете на въезд актеров в Украину: Это не повод запрещать фильмы
04 Красивая пара: экс-ведущая "Ревизора" показала своего супруга
05 Польский "Тайсон" отправил соперника в глухой нокаут (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убийство Джорджа Флойда: подозреваемому избрали меру пресечения
Убийство Джорджа Флойда: подозреваемому избрали меру пресечения
Лето, солнце, жара: &quot;пляжный&quot; прогноз погоды 9 июня
Лето, солнце, жара: "пляжный" прогноз погоды 9 июня
&quot;Триумфальный момент для жителей города&quot;: Нью-Йорк смягчает карантин
Нью-Йорк смягчает карантин
Рецепт дня: Запеканка из куриной печени, с помидором и яблоком
Рецепт дня: Запеканка из куриной печени, с помидором и яблоком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь