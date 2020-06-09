Нужно есть каждый день: польза шампиньонов

Новости шоу бизнеса:Диетолог рассказала о полезных свойствах шампиньонов, отметив, что "этот продукт можно видеть на своем столе почти каждый день".

По словам врача-диетолога Марины Макиша, грибы эффективно поддерживают иммунитет и улучшают обмен веществ, конкретно шампиньоны полезно есть ежедневно.

Научно доказано, что грибы обладают способностью стимулировать иммунитет – под влиянием их богатого полезными веществами состава слизистые активнее вырабатывают иммуноглобулин.

Еще один фактор, объясняющий, почему шампиньоны полезно есть ежедневно: они усиливают действие инсулина.

"Грибы содержат много хрома – микроэлемента, помогающего инсулину «затаскивать» глюкозу в клетку, он очень важен для углеводного обмена. Также продукт содержит много клетчатки", — рассказала диетолог.

Отметила эксперт и тот факт, что шампиньоны улучшают обмен веществ. Медик дала совет: есть их нужно тушеными или запеченными – в таком виде продукт не содержат лишних калорий, обеспечивает длительное чувство сытости.