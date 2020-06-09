Тревожные звоночки: ранние признаки сахарного диабета

Новости шоу бизнеса:Сахарный диабет является одной из самых распространенных причин преждевременной смерти.

Сахарный диабет второго типа коварное заболевание — оно проявляется не сразу и может годами убивать здоровье. Человек может быть болен, но долгое время не подозревать об этом. Учитывая распространенность этого заболевания, риск есть практически для каждого. Как правило, это заболевание обнаруживают при профилактическом осмотре. Это говорит о том, что человек не сам идет к врачу, потому что его что-то беспокоит, а узнает о диагнозе случайно.

Врачи считают, что важно диагностировать диабет как можно раньше. Но как это сделать? Эксперты перечисляют характерные симптомы, которые могут быть связаны с наличием этого заболевания. Во-первых, это "туман в глазах". Он возникает эпизодически и связан с тем, что излишки сахара и воды задерживаются в органах зрения.

Во-вторых, тревожным симптомом может быть частое мочеиспускание. Дело в том, что при развитии диабета почки перестают перерабатывать дополнительное количество сахара и выводят излишки. В-третьих, на развитие этой болезни может указывать постоянная жажда, нехарактерная усталость после приема пищи и головная боль.

Все это относится к симптомам заболевания. Если вы поняли, что вышеуказанные симптомы имеют к вам прямое отношение, обязательно обратитесь к врачу и сдайте анализы.

Помните, развитие диабета можно затормозить, но сделать это нужно как можно скорее. Осложнения сахарного диабета крайне опасны – они могут привести к инвалидности и преждевременной смерти.