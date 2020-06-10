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Полезны как для детей, так и для пожилых людей: почему стоит есть перепелиные яйца

Полезны как для детей, так и для пожилых людей: почему стоит есть перепелиные яйца
18:15 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Перепелиные яйца способствуют укреплению ногтей, волос, замедляют процессы старения кожи, а также не являются аллергеном.

Согласно утверждению диетологов, в перепелиных яйцах содержится фолиевая кислота, необходимая для планирования рождения ребёнка. Она полезна для профилактики развития пороков нервной трубки плода.

При планировании появления на свет малыша родителям необходимо позаботиться о том, чтобы в их рационе присутствовало это вещество. Специалисты отмечают, перепелиные яйца положительно воздействуют на гормональный фон и половую систему.

При употреблении данного продукта 2 раза в неделю можно улучшить внешний вид. Включив в рацион яйца, можно укрепить ногти, волосы и замедлить процессы старения кожи. При употреблении блюд, в состав которых они входят, улучшается состояние нервной системы.

Перепелиные яйца насыщены калием, фосфором и железом, помогающие улучшить память и внимание. Они очень полезны как для детей, так и для пожилых людей. Яйца способны нормализовать пищеварение.

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Данный продукт легко усваивается и не отягощает работу печени, а также обладает антибактериальным действием и повышает иммунитет. При употреблении их в зимний период можно снизить частоту болезней вирусной инфекции в 3 раза.

Скорлупа также является полезной. При измельчении её в порошок и добавлении в различные блюда можно улучшить состояние костной ткани.

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Здоровье, Яйца, Польза, Перепелиные яйца.
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