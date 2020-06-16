На что способен обычный лимон

1 Заряд витаминов Вместо того чтобы покупать упаковку витаминов, начните свой день со стакана воды с лимоном. Он обеспечит вас порцией витамина С, калием, поможет пищеварению и укрепит иммунную систему.

2 Избавиться от неприятного запаха Чеснок или рыба имеют свойства оставлять неповторимый «аромат» на ваших руках. Избавиться от него с помощью одного лишь мыла довольно проблематично. Сделать это будет гораздо проще, если под рукой есть лимон. Вымойте руки с лимонным соком и некоторым количества мыла. Таким образом вы устраните все нежелательные запахи.

3 Тайное послание Ваше послание на бумаге не сможет прочитать никто, кроме адресата, если вы напишите его лимоном. Для приготовления невидимых чернил необходимо смешать сок лимона и несколько капель воды. Окуните в смесь подходящий инструмент вроде пера и той же ватной палочки и напишите им на бумаге сообщение. Дайте посланию высохнуть. Чтобы увидеть сообщение, письмо необходимо подержать над лампой и немного подождать, пока бумага нагреется и проявится надпись.

4 Освежить мусорное ведро Специфичное амбре мусорного ведра можно полностью устранить, только взяв себе в привычку регулярно выбрасывать мусор. Но нейтрализовать запах все же можно. Достаточно положить на дно ведра несколько свежих кусков кожуры от лимона.

5 Очистить микроволновку Поместите миску с водой, лимонным соком и кусочками лимона в микроволновую печь. Выставите таймер на 3 минуты и включите микроволновку. По истечении времени достаньте миску — теперь остатки вашего повседневного меню легко отойдут после пары взмахов мягкой тряпкой. После такой очистки микроволновка приобретет освежающий цитрусовый запах.

6 Устранить сыпь Успокоить сыпь, например, вызванную контактом с некоторыми растениями, поможет лимон. Смочите вату или ватный диск лимонным соком и приложите к пораженному участку кожи.

7 Универсальный очиститель В сочетании с некоторыми другими компонентами, лимон можно превратить в универсальный очиститель для дома. Для этого понадобится 2 чашки теплой воды, 1 столовая ложка соды, 1/2 стакана уксуса, сок одного лимона и 5-10 капель эфирного масла лимона. В миске необходимо смешать до полного растворения пищевую соду и воду. Добавить оставшиеся ингредиенты, перемешать и перелить жидкость в распылитель. Перед каждым использованием очиститель рекомендуется встряхивать. Средство эффективно работает против пятен от воды на кранах и налета на плитке.

8 Сохранить белизну ткани Для поддержания белизны вещей обычно используются специальные средства. Большинство из них достаточно агрессивные и помимо непосредственно отбеливания они разрушают ткань. Решить проблему можно с помощью лимона. В следующий раз перед стиркой, к примеру, белого постельного белья добавьте к нему от 1/4 до 1/2 чашки лимонного сока.

9 Маринад для мяса Основу маринада обычно составляет кефир или уксус. Но если вдруг ни одного из этих компонентов не оказалось на вашей кухне, их можно заменить лимоном. Кислота лимона размягчит мясо и придаст блюду неповторимый аромат. В зависимости от количества мяса для маринада необходимо от 1 столовой ложки до 1/4 чашки.

10 Удалить пятна от ягод После чистки ягод и создания заготовок на зиму руки неизбежно покрываются пятнами. В качестве тяжелой артиллерии против них лучше использовать не химию, а обычный лимон. Смешайте лимонный сок с кукурузной мукой, потрите получившейся пастой руки и оставьте ее на пятнах на 1-2 минуты, а затем смойте.

11 Средство от перхоти Домашние средства от перхоти иногда оказываются куда более эффективнее магазинных. Одним из таких бюджетных аналогов выступает лимон. Во время мытья головы кожу головы необходимо помассировать двумя столовыми ложками лимонного сока, а затем промыть лимонной водой. Процедуру повторять несколько раз, пока перхоть не исчезнет.

12 Удалить пятна на одежде В жаркую погоду непросто избежать появления пятен и разводов от дезодоранта на одежде. С оставшимися следами легко справится лимон. На пятно достаточно вылить лимонный сок и добавить 1 чайную ложку соли. Хорошенько разотрите соль, а затем смойте. Народный метод работает весьма эффективно, если после такой обработки одежду оставить сушиться на солнце.

13 Снять зуд от укусов Во время летних пикников и походов в числе вещей первой необходимости всегда должен быть репеллент. Если вы его благополучно забыли дома, но прихватили с собой лимон, вы без труда сможете избавиться от следов атаки насекомых. Места укусов от насекомых необходимо протереть лимонным соком. Народное средство снимет отек и избавит от зуда.