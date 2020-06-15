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Неожиданные причины авитаминоза

Неожиданные причины авитаминоза
Обновлено 13:59 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com
Для профилактики авитаминоза следует включить в рацион как больше свежей растительной пищи, молочные продукты, каши, злаки.

На поддержание нервной системы организм тратит огромные ресурсы, в том числе питательных веществ и микроэлементов, потому для избежания авитаминоза стоит снизить стрессы и как следует высыпаться.

Об том рассказала врач Виктория Савицкая.

"К весне организм истощен после холодов и нехватки солнечного света, часто наблюдается нехватка витаминов, ведь даже при правильном рационе "найти" их в фруктах или зелени сейчас довольно сложно. Еще сильнее выматывают организм стрессы и недосыпания.

Очень полезна зелень, особенно если выращивать ее самостоятельно на подоконнике. Стоит также чаще включать в рацион морскую рыбу, морепродукты и орехи.

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Но не менее важно постараться наладить нормальный режим сна и постараться снизить ежедневные стрессы", — отметила врач.

Когда человек нервничает, злится, переживает, огромное количество витаминов и полезных веществ тратится на поддержание нервной системы, — конечно, полностью избежать этого невозможно признала эксперт, но учиться не нервничать по пустякам, спокойнее относиться к бытовым ситуация, стоит научиться.

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Все по теме:

Здоровье, Авитаминоз, Причины авитаминоза.

Автор:

Телеграф
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