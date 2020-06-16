Польза шампиньонов: три веские причины добавить в свой рацион

Шампиньоны стимулируют иммунитет, усиливают действие инсулина, улучшают обмен веществ, обладают невысокой калорийностью и содержат белок.

Первое полезное свойство. Ученые доказали, что грибы стимулируют иммунитет, активизируя выработку иммуноглобулина в слизистой слюны и обладают бактерицидным действием.

Второе полезное свойство. Они усиливают действие инсулина. Шампиньоны содержат много хрома. Благодаря этому микроэлементу инсулин быстрее получает глюкозу в клетку. Кроме того, он очень важен для углеводного обмена. Этот продукт содержит много клетчатки.

Третье полезное свойство. Шампиньоны эффективно улучшают обмен веществ.

Диетологи рекомендуют людям, страдающим диабетом и ожирением, употреблять в пищу тушеные или запеченные шампиньоны, которые содержат мало калорий и дают чувство насыщения.