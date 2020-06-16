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Польза шампиньонов: три веские причины добавить в свой рацион

Польза шампиньонов: три веские причины добавить в свой рацион
Обновлено 17:34 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Шампиньоны стимулируют иммунитет, усиливают действие инсулина, улучшают обмен веществ, обладают невысокой калорийностью и содержат белок.

Первое полезное свойство. Ученые доказали, что грибы стимулируют иммунитет, активизируя выработку иммуноглобулина в слизистой слюны и обладают бактерицидным действием.

Второе полезное свойство. Они усиливают действие инсулина. Шампиньоны содержат много хрома. Благодаря этому микроэлементу инсулин быстрее получает глюкозу в клетку. Кроме того, он очень важен для углеводного обмена. Этот продукт содержит много клетчатки.

Третье полезное свойство. Шампиньоны эффективно улучшают обмен веществ.

Полезные свойства фундука для организма

Диетологи рекомендуют людям, страдающим диабетом и ожирением, употреблять в пищу тушеные или запеченные шампиньоны, которые содержат мало калорий и дают чувство насыщения.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Грибы.

Автор:

Телеграф
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