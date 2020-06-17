Какие продукты нужно есть для красивых волос: ответ трихологов

Регулярно питаясь этими суперфудами ты сможешь увидеть результат уже за несколько месяцев.
Оливковое масло
Оливковое масло является чрезвычайно полезным продуктом. Оно полезно для волос не только в составе косметических средств, но также и в питании.
В нем содержится много витаминов и микроэлементов, поэтому ежедневное употребление оливкового масла сделает твои волосы более красивыми и здоровыми.
Красная рыба
Лосось идеально влияет на кожу, в том числе на кожу головы. Благодаря Омега-3 кислотам, которых полно в красной рыбе, волосы становятся мягкими и блестящими.
Йогурт
Йогурт богат кисломолочными бактериями, которые отвечают за здоровье микрофлоры кишечника. Работа кишечника сказывается на внешнем виде — кожи, ногтях и волосах.
Выпивая йогурт или кефир вечером каждого дня ты несомненно будешь красивой, здоровой и молодой еще долгое время.