Какие продукты нужно есть для красивых волос: ответ трихологов

Для того, чтобы волосы были красивыми, одних средств для ухода за волосами мало. Важна также терапия изнутри, то есть правильное питание и питьевой режим.

Регулярно питаясь этими суперфудами ты сможешь увидеть результат уже за несколько месяцев.

Оливковое масло

Оливковое масло является чрезвычайно полезным продуктом. Оно полезно для волос не только в составе косметических средств, но также и в питании.

В нем содержится много витаминов и микроэлементов, поэтому ежедневное употребление оливкового масла сделает твои волосы более красивыми и здоровыми.

Красная рыба

Лосось идеально влияет на кожу, в том числе на кожу головы. Благодаря Омега-3 кислотам, которых полно в красной рыбе, волосы становятся мягкими и блестящими.

Йогурт

Йогурт богат кисломолочными бактериями, которые отвечают за здоровье микрофлоры кишечника. Работа кишечника сказывается на внешнем виде — кожи, ногтях и волосах.

Выпивая йогурт или кефир вечером каждого дня ты несомненно будешь красивой, здоровой и молодой еще долгое время.