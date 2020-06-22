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Восемь специй и трав, которые могут снизить риск развития рака

Восемь специй и трав, которые могут снизить риск развития рака
Обновлено 02:11 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Ни одна трава или специя не могут полностью предотвратить рак. Однако, регулярно включая их в свой рацион, можно рассчитывать на снижение риска заболевания. Специалисты рекомендуют обратить внимание на восемь трав и специй.
  • 1

    Розмарин.

    Содержит два активных ингредиента, которые действуют как мощные антиоксиданты и противораковые агенты: кофеиновую и розмариновую кислоты. Данные соединения могут предотвратить ведущее к росту раковых клеток повреждение клеток и ДНК, вызванное свободными радикалами.

  • 2

    Петрушка.

    Миристицин, эфирное масло петрушки, может помочь предотвратить образование опухолей в легких. Также оно способно нейтрализовать канцерогенные вещества (например, из табачного дыма). Другое соединение петрушки, апигенин, обладает свойством тормозить рост опухолей.

  • 3

    Куркума.

    Основной активный ингредиент специи, куркумин, обладает противораковым действием благодаря присутствию фенольных соединений. Исследования показывают, что активное потребление куркумы эффективно помогает снижать риски развития рака легких, молочной железы, желудка.

  • 4

    Чеснок.

    В нем присутствуют борющиеся с раком соединения, такие как аллицин, флавоноиды и селен, которые могут задерживать рост раковых клеток.

  • 5

    Орегано.

    Содержащийся в ней кверцетин также может замедлять рост раковых клеток и вызвать апоптоз, процесс их гибели. Специя особенно эффективна против рака толстой кишки и простаты.

  • 6

    Кайенский перец.

    Его противораковый потенциал обеспечивается высоким уровнем капсаицина. Это растительное соединение замедляет рост раковых клеток в предстательной железе.

  • 7

    Имбирь.

    Компонент специи гингерол может предотвращать рост раковых клеток в толстой кишке и яичниках, уменьшать опухоли простаты.

  • 8

    Корица.

    Экстракт корицы обладает свойством ингибировать рост опухолей, предотвращать распространение раковых клеток. В частности, корица может защитить от рака шейки матки, толстой кишки.

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Все по теме:

Рак, Специи, Польза, Травы, онкозаболевание.

Автор:

Телеграф
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