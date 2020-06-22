Восемь специй и трав, которые могут снизить риск развития рака

Розмарин.
Содержит два активных ингредиента, которые действуют как мощные антиоксиданты и противораковые агенты: кофеиновую и розмариновую кислоты. Данные соединения могут предотвратить ведущее к росту раковых клеток повреждение клеток и ДНК, вызванное свободными радикалами.
Петрушка.
Миристицин, эфирное масло петрушки, может помочь предотвратить образование опухолей в легких. Также оно способно нейтрализовать канцерогенные вещества (например, из табачного дыма). Другое соединение петрушки, апигенин, обладает свойством тормозить рост опухолей.
Куркума.
Основной активный ингредиент специи, куркумин, обладает противораковым действием благодаря присутствию фенольных соединений. Исследования показывают, что активное потребление куркумы эффективно помогает снижать риски развития рака легких, молочной железы, желудка.
Чеснок.
В нем присутствуют борющиеся с раком соединения, такие как аллицин, флавоноиды и селен, которые могут задерживать рост раковых клеток.
Орегано.
Содержащийся в ней кверцетин также может замедлять рост раковых клеток и вызвать апоптоз, процесс их гибели. Специя особенно эффективна против рака толстой кишки и простаты.
Кайенский перец.
Его противораковый потенциал обеспечивается высоким уровнем капсаицина. Это растительное соединение замедляет рост раковых клеток в предстательной железе.
Имбирь.
Компонент специи гингерол может предотвращать рост раковых клеток в толстой кишке и яичниках, уменьшать опухоли простаты.
Корица.
Экстракт корицы обладает свойством ингибировать рост опухолей, предотвращать распространение раковых клеток. В частности, корица может защитить от рака шейки матки, толстой кишки.