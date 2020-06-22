Восемь специй и трав, которые могут снизить риск развития рака

1 Розмарин. Содержит два активных ингредиента, которые действуют как мощные антиоксиданты и противораковые агенты: кофеиновую и розмариновую кислоты. Данные соединения могут предотвратить ведущее к росту раковых клеток повреждение клеток и ДНК, вызванное свободными радикалами.

2 Петрушка. Миристицин, эфирное масло петрушки, может помочь предотвратить образование опухолей в легких. Также оно способно нейтрализовать канцерогенные вещества (например, из табачного дыма). Другое соединение петрушки, апигенин, обладает свойством тормозить рост опухолей.

3 Куркума. Основной активный ингредиент специи, куркумин, обладает противораковым действием благодаря присутствию фенольных соединений. Исследования показывают, что активное потребление куркумы эффективно помогает снижать риски развития рака легких, молочной железы, желудка.

4 Чеснок. В нем присутствуют борющиеся с раком соединения, такие как аллицин, флавоноиды и селен, которые могут задерживать рост раковых клеток.

5 Орегано. Содержащийся в ней кверцетин также может замедлять рост раковых клеток и вызвать апоптоз, процесс их гибели. Специя особенно эффективна против рака толстой кишки и простаты.

6 Кайенский перец. Его противораковый потенциал обеспечивается высоким уровнем капсаицина. Это растительное соединение замедляет рост раковых клеток в предстательной железе.

7 Имбирь. Компонент специи гингерол может предотвращать рост раковых клеток в толстой кишке и яичниках, уменьшать опухоли простаты.