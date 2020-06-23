Скачать
Вторник, 23.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Взрыв на Позняках: число жертв увеличилось до четырех
Взрыв на Позняках: число жертв увеличилось до четырех
Ляшко: Индикаторы позволяют проведение ВНО
Ляшко: Индикаторы позволяют проведение ВНО
Динамо едва обыграло Колос, благодаря VAR
Динамо едва обыграло Колос, благодаря VAR
Леся Никитюк сделала кокетливое фото и влюбила в себя всех подписчиков (Фото)
Леся Никитюк сделала кокетливое фото и влюбила в себя всех подписчиков (Фото)

Самая полезная кожура: овощи и фрукты, которые могут похвастаться лечебными свойствами

Самая полезная кожура: овощи и фрукты, которые могут похвастаться лечебными свойствами
Обновлено 05:31 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Во многих случаях кожура фруктов и овощей не является пригодной к употреблению. Однако попробуйте использовать их оболочки в качестве дополнения к выпечке, салатам или настоям. Наслаждайтесь всеми витаминами и волокнами, которые они содержат.
  • 1

    Мандарин

    Одним из цитрусовых с высоким содержанием клетчатки и антиоксидантов является мандарин. Он выделяется витаминами А и С, которые отвечают за правильное развитие и функционирование обмена веществ. Помимо наслаждения вкусом, вы также можете воспользоваться его кожурой - от приготовления настоев до использования в салатах, а также для масел и уксусов, чтобы придать иной вкус некоторым десертам.

  • 2

    Тыква

    Запеченная тыква считается одним из любимых блюд многих людей. Однако знаете ли вы все преимущества этого овоща?

    Основным качеством тыквы является ее высокое содержание каротина, который в печени превращается в витамин А. Но самое важное в этом случае то, что в кожуре накапливается большее количество белка, клетчатки и калия, чем в мякоти. Также она обладает слабительными и мочегонными свойствами.

  • 3

    Банан

    Кожура бананов содержит витамины, магний и калий. Кроме того, еще одним поразительным компонентом является триптофан, природный антидепрессант, который поддерживает уровень серетонина в мозге и улучшает настроение людей. Чтобы воспользоваться банановой кожурой, вы можете приготовить компот, а также натереть ее на терке и добавить в тесто.

  • 4

    Помидоры

    Помидоры часто добавляются в салаты или соусы. Они отличаются богатством витамина С и высоким содержанием ликопина, фитохимического вещества с мощным антиоксидантным эффектом. Фактически, один из лучших способов использовать их качества - съесть вместе с кожурой.

    Кроме того, во многих случаях кожура таких продуктов, как зеленые помидоры, черника, сливы и яблоки, помогает контролировать и снижать уровень сахара в крови.

  • 5

    Апельсин

    Как и в помидорах, кожура апельсина также является ценным природным источником антиоксидантов (в основном, витамина С) и клетчатки. Однако мало кто решится есть апельсин вместе с ней. К счастью, вы можете использовать апельсиновую кожуру в других целях, например, в кондитерских изделиях или настоях. Также можно сделать засахаренные апельсиновые корки или использовать их для варенья.

  • 6

    Огурец

    Огурец - это овощ, богатый витаминами А, В1, В2 и С, которые также находятся в кожуре. Кроме того, в ней содержится высокое количество калия и клетчатки. Это идеальное средство против запоров и для увлажнения стенок кишечника. Огурцы с кожурой можно использовать как в сыром виде, так и в качестве дополнения к настойке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фрукты, Овощи, Польза, Кожура.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский: Канада планирует строить в Украине горно-обогатительный комбинат
02 Напитки, которые нужно пить перед сном, чтобы похудеть
03 Эта картинка подскажет, что Вам нужно делать в своей жизни
04 Ведущий "Холостяка" прокомментировал разрыв Макса и Даши
05 Зеленский уволил посла в Сингапуре, Брунее и Новой Зеландии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ: Последствия пандемии будут ощутимы и в последующие десятилетия
ВОЗ: Последствия пандемии будут ощутимы и в последующие десятилетия
Коронавирусные антирекорды: Степанов побывал на Львовщине и обещает &quot;принять решения&quot;
Коронавирусные антирекорды: Степанов побывал на Львовщине
Карантин на Закарпатье ослаблять не будут
Карантин на Закарпатье ослаблять не будут
Рецепт дня: Взбитая манная каша с клюквой и клубникой
Рецепт дня: Взбитая манная каша с клюквой и клубникой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь