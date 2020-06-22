Скачать
Понедельник, 22.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Лечение COVID-19: Глава ВОЗ выступает за наращивание производства дексаметазона
Лечение COVID-19: Глава ВОЗ выступает за наращивание производства дексаметазона
В МОН рассказали, когда начнется вступительная кампания в украинские вузы
В МОН рассказали, когда начнется вступительная кампания в украинские вузы
Динамо едва обыграло Колос, благодаря VAR
Динамо едва обыграло Колос, благодаря VAR
Пинк призналась, что спасает ее 14-летний брак с Кэри Хартом (Видео)
Пинк призналась, что спасает ее 14-летний брак с Кэри Хартом (Видео)

Снять боль в суставах поможет вкусный и полезный овощ

Снять боль в суставах поможет вкусный и полезный овощ
Обновлено 21:25 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Боль в суставах - распространенная проблема, на которую жалуются как молодые, так и пожилые люди. Игнорировать симптом не стоит, ведь он может привести к серьезным последствиям. Медики определили овощ, который необходимо добавить в рацион, чтобы облегчить боль и обогатить организм полезными веществами.

Если болезнь прогрессирует, тогда визит к врачу откладывать нельзя. Но если боль беспокоит периодически, то снять ее можно с помощью употребления брокколи.

Этот овощ богат на витамины В1, В2, С, РР и Е, а также магний, фосфор и кальций. Еще он содержит антиоксиданты, которые защищают организм от различных заболеваний.

В этом овоще также много растительных соединений, которые обладают сильным противовоспалительным действием, благодаря чему можно снять боль в суставах, связанных с нарушениями в костях человека и повлекшим такие болезни как артроз и остеоартрит.

"Топливо" для организма: продукты, которые помогут побороть усталость

Витамин С и бета-каротин, входящий в состав брокколи, укрепляют иммунитет, а клетчатка улучшает пищеварение, предотвращая вздутие живота и диарею.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Овощи, Польза, Суставы, Брокколи.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "И мы пойдем в церковь": Леся Никитюк может породниться с Михаилом Поплавским
02 Грозовые дожди накроют всю Украину, местами град: погода на неделю, карта
03 "Топливо" для организма: продукты, которые помогут побороть усталость
04 Арестован сын конкурента Лукашенко на президентских выборах
05 Метеорологи "наглядно" показали изменение климата
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в РФ: инфицированных COVID-19 уже более 590 тыс
Коронавирус в РФ: инфицированных уже более 590 тыс
В Минобороны рассказали о приоритетах перевооружения
В Минобороны рассказали о приоритетах перевооружения
В этом году в Украине уменьшилась реализация зерновых и масличных
В Украине уменьшилась реализация зерновых и масличных
&quot;Абсолютные идиоты&quot;: Арнольд Шварценеггер раскритиковал людей, не желающих носить маски
"Абсолютные идиоты": Арнольд Шварценеггер раскритиковал людей, не желающих носить маски
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь