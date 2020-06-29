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Защита волос от солнца: все, что важно знать

Защита волос от солнца: все, что важно знать
Обновлено 11:56 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Конечно, вы знаете, что уход за кожей и защита от УФ-лучей идут рука об руку так же, как лето идет рядом с пляжем и весельем. Однако многие забывают защитить свои волосы.

Ультрафиолет негативно влияет не только на волосяные стержни, но и на волосяные фолликулы и кожу скальпа

В Украину пришло лето с активным солнцем и жарой. В Киеве жара даже побила два температурных рекорда. Солнце и жара влияют не только на общее самочувствие, а и на волосы. Чем опасно солнце и ультрафиолет для волос и как их защитить, рассказала в Instagram врач-трихолог Елена Яруткина.

По ее словам, ультрафиолет негативно влияет не только на волосяные стержни, делая их сухими и ломкими. Но также на волосяные фолликулы и кожу скальпа. А это проблема посерьезнее.

УФ-B поверхностно – эпидермис кожи и кутикулу волос

К чему ведет их общее воздействие?

В первую очередь, к повреждению ДНК клеток кожи головы и фолликулов. Повреждение как прямое за счет поглощения фотонов молекулами ДНК, так и опосредованное через образование активных форм кислорода и окислительный̆ стресс. А это в свою очередь приводит к мутациям.

"Из-за этого в коже головы возникают УФ-изменения, как и на коже других областей: признаки преждевременного старения, актинический кератит, фотодерматиты. Часто обостряется себорейный дерматит скальпа, у атопиков усиливается сухость кожи головы", – поясняет врач. 

УФ-повреждение кожи скальпа видно на гистологии: солнечные эластоз, воспаление, фиброз. Понятно, что такие изменения ухудшают течение любой алопеции и болезней кожи головы.

"К тому же доказано, УФ – триггер развития рака кожи (хотя на скальпе развивается реже, чем на открытых частях тела), а также некоторых рубцовых алопеций и АГА", – рассказала Елена.

Трихолог поясняет, что УФ может быть причиной острой телогеновой потери волос с массивным выпадением через 3-4 месяца после интенсивной и длительной инсоляции.

Как уберечь волосы от солнца

Касается всех, но особенно с проблемами волос и кожей головы: не допускайте прямого солнечного воздействия. Это приводит к ожогу кожи скальпа. Он чаще бывает у лиц с поредением, т.к. кожа с малым количеством волос легко обгорает.

"Поэтому всем, кто страдает любой потерей волос, особенно с сильной утратой объема и "просвечиванием" кожи головы нужно обязательно носить головные уборы хотя бы в "опасные" часы солнечной̆ активности (с 11 до 16 часов)", – отмечает трихолог. 

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Если такой возможности нет, то врач рекомендует места поредения камуфлировать кератиновыми волокнами, маскирующими тенями или накладкой̆ – они будут выполнять роль физического фильтра защиты кожи.Кроме того, необходимо наносить восстанавливающие средства с пантенолом, гиалоурановой кислотой, бетаином, церамидами, гидролизованными протеинами пшеницы, риса, овса, шелка, экстрактами алоэ, зеленого чая, виноградных косточек.

В случае сильного ожога может потребоваться короткий курс наружных глюкокортикостероидов по назначению врача.

Воздержаться от частого расчесывания и расческа должна быть не травмирующая. Внутрь можно пропить короткий курс комплексных препаратов для волос с витаминами и минералами.

Обязательно в дальнейшем весь солнечный период прикрывать волосы головными уборами, чтобы защитить поврежденную ультрафиолетом голову.

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Все по теме:

Здоровье, Лето, Солнце, Уход за волосами, Защита волос от солнца.

Автор:

Телеграф
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