Очень много плюсов: восемь причин полюбить острую пищу

1 Помогает сжигать калории Видели когда-нибудь, как какой-нибудь несчастный, случайно вкусивший острой пищи, обливается потом и ищет, чем бы ее закусить? Так вот, пот – неслучайная реакция. Исследование, опубликованное в New York Times, объясняет, что потребление острого и пряного увеличивает скорость, с которой ваше тело сжигает калории, на 8%. Другими словами, подобный рацион реально ускоряет метаболизм. И еще, по мнению ученых, любители остренького потребляют в целом меньше калорий, потому что быстрее насыщаются. Так что стоит добавить чили в меню, если захотелось сбросить вес.

2 Защищает сердце Не от любовных потрясений, конечно, но тем не менее. Исследования свидетельствуют, что в странах, чья кухня отличается острыми блюдами, люди гораздо меньше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. В чем же причина? По всей видимости, перец чили, главное составляющее острых блюд, снижает холестерин. А капсаицин – вещество, отвечающее за эффект жжения, помогает бороться с различными воспалениями.

3 Обезболивает Этот эффект от острых блюд довольно сложно объяснить, но суть в том, что капсаицин способен подавлять нервные импульсы, которые передаются в мозг при болевых ощущениях. Именно поэтому капсаицин является одним из самых важных ингредиентов в кремах для снятия боли. Ощущение жжения помогает устранить боль при местном применении.

4 Продлевает жизнь Масштабное исследование, проводившееся в Китае с участием 500 тысяч человек, показало, что те, кто каждый день ест острую пищу, снижает вероятность внезапной смерти на 14%. И хотя ученые до сих пор спорят на тему того, не рано ли увязывать эти два фактора, но результаты в любом случае выглядят обнадеживающе. Учитывая все преимущества острой еды в совокупности, можно не сомневаться, что год или два жизни они точно способны добавить.

5 Насыщает витаминами Ежедневно добавляя в еду перец чили, вы можете быть уверены в том, что увеличиваете количество полезных веществ, витаминов и минералов в своем рационе. Например, в перце много витаминов групп А и С, а также жизненно важных элементов для здоровья и полноценной жизни.

6 Делают счастливее Употребление острых продуктов заставляет ваш мозг вырабатывать больше гормонов счастья – серотонина. Этот факт закаляет вас для борьбы со стрессом, депрессией и просто плохим настроением. Так что если вы видите в индийском ресторане счастливых людей – это не только потому, что они вышли в свет с близкими. Серотонин у них сейчас зашкаливает.

7 Предотвращают рак Согласно мнению многих медиков, капсаицин – основное «острое» вещество в еде – оказывает на раковые клетки такое же действие, как многие противораковые препараты. Вероятно, это вещество столь сильно действует, что может убивать лейкемические клетки и реально уменьшать опухоли. Это ли не причина тут же купить бутылку острого соуса и надеяться, что он действительно может противостоять самой страшной болезни.