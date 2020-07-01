Виды фаст-фуда, которые практически не вредят фигуре

1 Шаурма Шаурма сочетает в себе, как полезные ингредиенты, так и вредные, которые нежелательно употреблять, если вы придерживаетесь правильного питания. К первой категории можно отнести курицу, жареную на вертеле, без применения лишнего жира, и большое количество овощей. Правда, если в списке ингредиентов вы найдете маринованные овощи, например, корейскую морковку или соленые огурцы, лучше попросить повара не добавлять их в шаурму. Безздрожжевой тонкий лаваш также входит в список нейтральных продуктов с низкой калорийностью, которые не наносят особого вреда фигуре. Что касается соусов, в частности, майонеза и кетчупа, то от них лучше отказаться. Положительных свойств у них нет, а вот отрицательных хоть отбавляй – все калории быстро усваиваются организмом, поскольку в соусах содержится много жиров и нет клетчатки. Плюс в кетчупе повышенное содержание сахара, который провоцирует зависимость и ожирение. В некоторых точках общепита можно заменить кетчуп и майонез на нежирную сметану или йогурт. Если вам повезло, и вы попали именно в такое заведение, то обязательно воспользуйтесь данной возможностью, чтобы ваш перекус был максимально полезным. Это интересно: История фаст-фуда началась в 1921 году в Канзасе, когда основали компанию White Castle. Фирменным блюдом стал диковинный на то время гамбургер, а его цена составляла всего лишь 5 центов. Невысокая стоимость и оригинальность блюда привлекала все больше покупателей, однако некоторые из них сомневались в полезности такой еды. Чтобы развеять сомнения клиентов, владелец компании прибегнул к хитрому ходу. Он нанял актеров, попросил надеть их белые халаты, после чего пригласил в свое заведение. Таким образом хозяин хотел создать впечатление, что гамбургеры покупают даже врачи, а значит еда не наносит никакого вреда здоровью.

2 Бургер с рыбой или птицей Если вы придерживаетесь правильного питания, но в то же время не представляете себе полноценный и сытный обед без мяса, можете перекусить бургером с рыбой или курицей. Однако у повара или официанта заранее нужно уточнить, как готовится мясо – на гриле или на сковороде. Если первый вариант, то все отлично, если второй – то придется отказаться от идеи пообедать бургером. Вместо дополнительной порции сыра лучше попросить положить побольше овощей. Что касается майонеза, то отличной альтернативой ему станет томатный кетчуп и горчица.

3 Овощные палочки с соусом Вегетарианство с каждым годом становится все популярнее, а потому неудивительно, что многие рестораны быстрого питания вводят в свое меню блюда, которые не включают мясо. Вы можете воспользоваться этим и заказать хрустящие овощные палочки. Обычно их готовят из моркови, огурцов, болгарского перца и других свежих овощей, и дополняют восхитительным соусом гуакамоле или хумусом. Это отличный вариант быстрого, вкусного и полезного перекуса. Однако есть одни нюанс – в соусы обычно кладут много соли, поэтому не стоит ими увлекаться.

4 Вегетарианский бургер Продолжая тему вегетарианских блюд, нельзя не упомянуть о бургере. Многие из вас, наверное, удивленно приподняли бровь, ведь какое отношение может иметь бургер, главной составляющей которого является мясо, к вегетарианству? Однако современная кухня вас удивит. Например, вместо котлеты из жирных сортов мяса могут использоваться варианты из бобовых (фасоли, гороха). Дополняют такую «котлету» свежие овощи, такие как, редиска, помидор, огурец, а также листья салата и зелень. Что касается булочки, то она готовится из цельнозерновой муки, а это большой плюс. Единственный вопрос может возникнуть к соусу, однако в большинстве заведений вместо вредного майонеза кладут сметану с низким процентом жирности.

5 Салат Выбирая в меню салат, обязательно обращайте внимание на состав: среди компонентов не должно быть майонеза. Хорошей альтернативой станет лимонный сок, сметана или растительное масло. Также в салат должно входить большое количество свежих овощей. В качестве дополнительных компонентов приветствуются бобовые, морепродукты, постное мясо, например, курица или индейка. Если сравнивать с другими видами фаст-фуда, то овощной салат станет самым полезным, низкокалорийным, но при этом сытным обедом.

6 Вареники Если вы не испытываете «пищевой привязанности» к шаурме, бургерам, салатам, то попробуйте заказать в кафе обычные вареники, как бабушка в детстве готовила. В качестве начинки можно выбирать все, что угодно: картофель, творог, вишню и другие. Самое главное, чтобы ингредиенты не обжаривались, как, например, грибы или лук. Чтобы блюдо было максимально питательным и дало длительное чувство насыщения, кушайте его в тандеме со сметаной умеренной жирности. Также можете добавить маленький кусочек масла. В небольшом количестве эти «соусы» не принесут вреда фигуре.

7 Пельмени Пельмени, так же как и вареники, могут стать отличным вариантом обеда для тех людей, которые вынуждены питаться вне дома. Однако их полезность для здоровья во многом зависит от начинки. Одно дело, если вы заказываете пельмени в кафе, и четко видите в меню, что их начинкой является курица, кролик или индейка, например. Но совсем другое, если вы покупаете в магазине полуфабрикат. Производитель, конечно, может оказаться добросовестным и положить в тесто качественный фарш. А может «схитрить» и добавить усилители вкуса, ароматизаторы, хрящи и прочие мясные отходы, которые явно не пойдут на пользу вашему здоровью.

8 Суши В последнее время японская кухня стала настолько популярной, что специалисты даже стали разрабатывать специальные диеты на суши. Если вы также являетесь фанатом этой кухни, то на правильном питании можете выбирать бурый рис с овощами, обернутый в водоросли нори. В качестве более сытной пищи закажите суши с угрем, креветками и прочими морепродуктами. А вот от горячих блюд лучше отказаться – обжарка в кляре сводит на нет всю пользу. Максимальной количество роллов, которое вы можете съесть на обед – восемь штук. Злоупотреблять не стоит.