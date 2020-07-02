Если у Вас депрессия, то эти продукты не желательно употреблять

1 Сладости Как утверждает диетолог, при употреблении сладостей в крови поднимается уровень сахара, что на время улучшает настроение. Но как только он падает – эмоциональное состояние ухудшается. Эксперт предлагает заменить шоколад и печенье фруктами.

2 Энергетические напитки С помощью таких напитков люди пытаются избавиться от подавленности и найти в себе энергию для работы. По словам диетолога, энергетики совершенно не помогают в таком случае. Смесь кофеина и сахара негативно влияет на уровень сахара в крови из-за чего организм испытывает стресс. Таким образом, ухудшается эмоциональное состояние.

3 Алкоголь Многие склонны к лечению депрессии с помощью алкоголя, но такое решение приносит больше вреда, чем пользы. Как объясняет Глассман, алкогольные напитки затормаживают работу центральной нервной системы, которая отвечает за эмоции, мысли и поведение. Может поначалу это поможет избавиться от негативных эмоций, но с выходом алкоголя из организма симптомы будут только усугубляться.

4 Сладкие газированные напитки Одним из основных ингредиентов таких напитков – искусственный подсластитель аспартам. Ранее ученые обнаружили, что он приводит к значительному ухудшению настроения, поскольку блокирует выработку серотонина – гормона счастья. Также, аспартам часто становится причиной головной боли и тревожности.