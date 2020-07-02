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Если у Вас депрессия, то эти продукты не желательно употреблять

Если у Вас депрессия, то эти продукты не желательно употреблять
Обновлено 05:35 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pexels.com
Многие склонны к лечению депрессии с помощью алкоголя, но такое решение приносит больше вреда, чем пользы. Об этом рассказала нью-йоркский диетолог Керри Глассман. Она назвала пять популярных продуктов, которые не помогают справиться с депрессией.
  • 1

    Сладости

    Как утверждает диетолог, при употреблении сладостей в крови поднимается уровень сахара, что на время улучшает настроение. Но как только он падает – эмоциональное состояние ухудшается. Эксперт предлагает заменить шоколад и печенье фруктами.

  • 2

    Энергетические напитки

    С помощью таких напитков люди пытаются избавиться от подавленности и найти в себе энергию для работы. По словам диетолога, энергетики совершенно не помогают в таком случае. Смесь кофеина и сахара негативно влияет на уровень сахара в крови из-за чего организм испытывает стресс. Таким образом, ухудшается эмоциональное состояние.

  • 3

    Алкоголь

    Многие склонны к лечению депрессии с помощью алкоголя, но такое решение приносит больше вреда, чем пользы. Как объясняет Глассман, алкогольные напитки затормаживают работу центральной нервной системы, которая отвечает за эмоции, мысли и поведение. Может поначалу это поможет избавиться от негативных эмоций, но с выходом алкоголя из организма симптомы будут только усугубляться.

  • 4

    Сладкие газированные напитки

    Одним из основных ингредиентов таких напитков – искусственный подсластитель аспартам. Ранее ученые обнаружили, что он приводит к значительному ухудшению настроения, поскольку блокирует выработку серотонина – гормона счастья. Также, аспартам часто становится причиной головной боли и тревожности.

  • 5

    Фастфуд

    Как рассказывает диетолог, при плохом настроении людей часто тянет к нездоровой пище. Употребление фастфуда, к сожалению, совершенно не помогает поднять настроение. Напротив, он перегружает организм солью и жирами, которые вредят микрофлоре кишечника из-за чего возникает подавленность и депрессия.

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Все по теме:

Питание, Депрессия, Здоровье, Продукты.

Автор:

Телеграф
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