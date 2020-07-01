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Зубная боль: как помочь самому себе

Зубная боль: как помочь самому себе
Обновлено 22:47 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Зубная боль – признак разрушения зуба (кариес) или воспаления десны. Такой симптом всегда требует обращения к стоматологу. Но помочь себе можно.

Основная причина разрушения зубов – образующийся липкий налет на них из остатков пищи, слюны и бактерий, которые, питаясь углеводами, выделяют кислоту, разрушающую эмаль. После сладкой пищи концентрация кислоты резко взрастает примерно на полчаса после еды. У сладкоежек риск заболевания кариесом особенно высок.

При любой зубной боли покажитесь стоматологу.

Как самому себе помочь

Полощите рот теплой водой с солью. Это поможет оттоку гноя из околозубного пространства.

Полощите рот водным настоем валерианы.

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Приложите к больному зубу кусочек свежего несоленого сала. Это снимет боль.

Вотрите несколько капель гвоздичного масла или масла чайного дерева в десну у корня больного зуба.

Приложите к больному зубу ватку, смоченную в настойке эхинацеи.

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Все по теме:

Здоровье, Польза, Стоматолог, Зубная боль.

Автор:

Телеграф
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