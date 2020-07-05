Пять симптомов, которые проявляются при обезвоживании

1 Головные боли Причины этого симптома, на самом деле, могут быть разными: от наследственности до определенных заболеваний. Однако же, частые головные боли могут свидетельствовать о недостатке жидкости в организме. Происходит это из-за того, что при обезвоживании кровяное давление падает, а это затрудняет поставку кислорода в мозг.

2 Общая вялость Симптом, со схожей природой возникновения: ухудшенное кровообращение мешает мышцам получать необходимое количество кислорода, что и влияет на нашу энергичность. Особенно это мешает во время занятий спортом. Выход прост: регулярно пей воду, хотя бы по пару глотков раз в 20-30 минут.

3 Тяжело сосредоточиться Общая невнимательность зависит от многих причин, наиболее распространенная из которых - недостаток сна. Наименее очевидная, но не менее актуальная - недостаток жидкости организма. Как уже указывалось ранее, мозг в этом случае получает меньше кислорода, что является не только причиной боли, но и ухудшает его общую работоспособность. Снабжай себя жидкостью, когда работаешь над чем-то. Это поможет тебе лучше сконцентрироваться на задаче.

4 Голод Бывают ситуации, когда плотно поев, через короткое время чувство голода возвращается вновь. Проблема кроется в гипоталамусе. Это часть головного мозга, которая и дает нам понять, что пора выпить чего-нибудь, ну или же поесть. Вот только гипоталамус не всегда различает эти чувства и часто мы испытываем голод, когда организм, на самом деле, нуждается в воде.