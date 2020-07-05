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Пять симптомов, которые проявляются при обезвоживании

Пять симптомов, которые проявляются при обезвоживании
Обновлено 02:01 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: pixabay.com
Стоит отметить, что недостаток воды в организме человека может привести к проблемам с кожей, головным болям, хрупкости костей и другим заболеваниям. Чтобы понять, достаточно ли воды вашему организму, специалисты советуют обратить внимание на следующие признаки.
  • 1

    Головные боли

    Причины этого симптома, на самом деле, могут быть разными: от наследственности до определенных заболеваний. Однако же, частые головные боли могут свидетельствовать о недостатке жидкости в организме. Происходит это из-за того, что при обезвоживании кровяное давление падает, а это затрудняет поставку кислорода в мозг.

  • 2

    Общая вялость

    Симптом, со схожей природой возникновения: ухудшенное кровообращение мешает мышцам получать необходимое количество кислорода, что и влияет на нашу энергичность. Особенно это мешает во время занятий спортом. Выход прост: регулярно пей воду, хотя бы по пару глотков раз в 20-30 минут.

  • 3

    Тяжело сосредоточиться

    Общая невнимательность зависит от многих причин, наиболее распространенная из которых - недостаток сна. Наименее очевидная, но не менее актуальная - недостаток жидкости организма. Как уже указывалось ранее, мозг в этом случае получает меньше кислорода, что является не только причиной боли, но и ухудшает его общую работоспособность. Снабжай себя жидкостью, когда работаешь над чем-то. Это поможет тебе лучше сконцентрироваться на задаче.

  • 4

    Голод

    Бывают ситуации, когда плотно поев, через короткое время чувство голода возвращается вновь. Проблема кроется в гипоталамусе. Это часть головного мозга, которая и дает нам понять, что пора выпить чего-нибудь, ну или же поесть. Вот только гипоталамус не всегда различает эти чувства и часто мы испытываем голод, когда организм, на самом деле, нуждается в воде.

  • 5

    Запах изо рта

    Этот неприятный симптом возникает из-за того, что бактерии, которые живут у нас в ротовой полости размножаются в сухой среде, недостаток воды часто становится поводом для резкого увеличения их популяции.

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Все по теме:

Симптомы, Обезвоживание.

Автор:

Телеграф
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