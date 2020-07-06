ТОП самых мощных трав для женского здоровья

1 Куркума Куркума — это приправа, которую стоит употреблять всем, особенно женщинам. Она действует как естественное противовоспалительное, антисептическое, антиоксидантное и антибактериальное средство и, следовательно, предотвращает и борется с воспалением и заболеваниями во всем организме.

2 Зелёный чай Многие исследования доказали, что зеленый чай является мощной профилактикой опухолей. Поэтому женщинам стоит выпивать хотя бы 1 чашку зеленого чая в день для профилактики рака, особенно рака молочной железы. Еще одним большим преимуществом зеленого чая для женщин, является его способность помогать контролировать вес. Зеленый чай помогает жиру организма быстрее окисляться и улучшает обмен веществ в организме. У него также есть способность уменьшать аппетит.

3 Имбирь Почему женщины должны регулярно употреблять имбирь? По нескольким причинам. Имбирный чай помогает ускорить обмен веществ, улучшит пищеварение, активизирует работу внутренних органов. Имбирь также может облегчить боль. Исследование, проведенное Университетом Майами, показало, что экстракт имбиря способен уменьшить боль и жесткость суставов у пациентов с остеоартритом.

4 Цимицифуга Вы когда-нибудь слышали об этой траве? Узнайте об ней больше, особенно если вы находитесь в период менопаузы и страдаете от типичных симптомов. Цимицифуга — является одним из наиболее изученных растений для лечения симптомов менопаузы. Большинство из этих исследований показали, что оно довольно эффективно в снижении ночного пота. Считается, что это действие связано с способностью цимицифуги уменьшать гормоны, вызывающие эти симптомы. В аптеке продается даже лекарство, которое содержит цимифифугу для лечения симптомов менопаузы. Если вы страдаете от симптомов менопаузы, поговорите со своим врачом об этой траве.

5 Донг квай (Дудник китайский) Это растение признано китайцами «естественным средством защиты женщин». Донг-квай — помогает сбалансировать уровни эстрогенов и в то же время успокаивает нервную систему. Кроме того, это мощное средство для обновления крови, потому что он содержит удивительное количество витаминов и минералов, таких как фолиевая кислота, фолиновая кислота, никотиновая кислота, биотин и витамин B 12. Это также помогает увеличить объем крови после операции.

6 Лён Женщины страдают чаще от запоров, чем мужчины. И льняное семя с его волокнами помогает нормализовать функцию кишечника. Кроме того, это семя смягчает женские проблемы, такие как ПМС или симптомы менопаузы. Они является источником омега-3, омега-6, антиоксидантов, клетчатки, витаминов и минералов. И они имеют фитоэстрогенное действие. Вы знаете, что это значит? Что он богат фитостеролом (лигнаном), который имеет сходное, хотя и более слабое действие на эстроген в организме. Таким образом, это помогает свести к минимуму симптомы ПМС и особенно менопаузы, когда уровни этого гормона низки. Вам также будет полезно узнать, как избежать побочных эффектов льняного семени!

7 Мака Этот корень из Перу улучшает эндокринную функцию. Эндокринная система включает в себя все железы в организме и гормоны, которые производят эти железы. Эти гормоны контролируют такие функции, как фертильность, пищеварение, физиология мозга и нервной системы, уровень сна и энергии. Потребление корня мака помогает уменьшить менструальные симптомы или менопаузу. Кроме того, это адаптоген, то есть он помогает организму справляться со стрессом. Маку легче всего купить в виде порошка, который можно добавлять в соки, напитки, супы и салаты (по 1 чайной ложке порошка маки два раза в день).