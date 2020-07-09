Авитаминоз: расшифровываем важные "намеки" организма

1 Язвочки во рту и трещинки в уголках губ Причина: Авитаминоз В2 (рибофлавин) и В6 (пиридоксин). Достаточно ли вы употребляете пищевых продуктов, служащих лучшими источниками витамина В2 и В6 —печени, почек, сыра, молока, рыбы, яиц, неочищенных злаков, грецких орехов, бобовых? Выручают: натуральные пищевые добавки, отруби ржаные, овсяные или пшеничные, сухие хлопья, сухие пивные дрожжи. Какие нужны витамины? Витаминно-минеральные добавки, содержащие комплекс витаминов группы В с повышенным количеством витаминов В2 и В6.

2 Белые пятна на ногтях Причина: недостаток цинка. Сам по себе этот симптом опасности не представляют, но недостаток цинка может вызвать проблемы с предстательной железой, замедлить заживлением ран и снизить умственную активность. Дефицит цинка влияет на вкусовые ощущения, делает психику ранимой и неустойчивой. Выручают: морепродукты, в особенности креветки и крабы. Добавляйте их в каши, первые блюда или съедайте в виде 4-5 ч. л. хлопьев из зародышей пшеницы. Какие нужны витамины? Рекомендуется принимать аптечные биоактивные пищевые добавки, содержащие цинк.

3 Шум в ушах Причина: недостаток калия и марганца. Выручают: Источником марганца служат — зеленые листовые овощи, горох, орехи, яичный желток, свекла. Листовые овощи также содержат много калия. Богаты им томаты, цитрусовые, бананы, курага, картофель, мускусная дыня, семечки подсолнуха. Какие нужны витамины? В течение 3-4 недель принимайте витаминно-минеральные комплексы, содержащие марганец и калий. Предупреждение: добавки калия противопоказаны людям с почечной недостаточностью.

4 Склонность к появлению синяков Причина: недостаток биофлаваноидов и витамина С. Натуральный витамин С, получаемый из плодов шиповника, отличается от аптечной аскорбиновой кислоты тем, что содержит еще и ценные вещества — биофлавоноиды. Витамин Р предохраняет аскорбиновую кислоту от окисления и разрушения, укрепляет стенки капилляров, предотвращая образование кровоизлияний, в том числе и синяков. Совет: когда вы чистите цитрусовые, не пытайтесь полностью избавиться от волокнистой белой кожуры под оранжевой поверхностью — это самое средоточие витамина Р. Он также присутствует в абрикосах, гречихе, ежевике, черешне и шиповнике. Источники витамина С : черная смородина, рябина, облепиха, цитрусовые, киви, сладкий перец любого цвета, цветная капуста. В повышенном количестве витамина С нуждаются жители больших промышленных городов, а также те, кто принимает противозачаточные таблетки. Аспирин в три раза увеличивает выделение из организма витамина С, поэтому при приеме этого препарата следует дополнительно принимать аскорбиновую кислоту.

5 Неприятный запах изо рта Причина: заболевания зубов и десен, тонзиллит и др. Достаточно ли в вашем пищевом рационе продуктов, содержащих витамин В3 (ниацин, никотиновая кислота, витамин РР)? Источники ниацина: печень, рыба, неочищенные зерна, бобовые, белое мясо птицы. Полакомитесь жареным арахисом, финиками, черносливом: в этих продуктах тоже присутствует витамин PP. Какие нужны витамины? Пищевые добавки витамина РР выпускаются в виде ниацина и ниацинамида.

6 Перхоть Причина: дефицит продуктов, содержащих витамины В12, В6 и F, а также богатых микроэлементом селеном. Источники: Витамин В12 это печень, говядина, свинина, яйца. Витамин B6 содержится в субпродуктах и цельных злаковых культурах, свежей рыбе. Витамин F обеспечивает здоровое состояние кожи и волос, помогает избавиться от избыточного веса, сжигая насыщенные жиры. Этим витамином богаты растительные масла, грецкие орехи, миндаль и авокадо. Селен подарят помидоры, капуста брокколи, отруби, лук и тунец. Какие нужны витамины? Пищевые добавки селена по 100 мкг дважды в день, витамин F -в капсулах трижды в день вместе с едой.