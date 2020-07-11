Богатый источник витамина С: почему стоит есть крыжовник

Июль - сезон вкусной кисло-сладкой ягоды - крыжовника. Крыжовник (на укр. аґрус) относится к роду смородиновых. Родом растение из Западной Европы и северной Африки.

В диких условиях растет среди кустарников на склонах гор в Украине, Средней Азии, Южной Европе, Северной Африке, Северной Америке, на Кавказе. Крыжовник культивируются в странах с умеренным климатом — на сегодня известно около 1500 сортов.

Ягоды крыжовника могут быть зелеными, желтыми и красноватыми, на вкус кисло-сладкие. Плоды употребляют свежими или готовят из ягод варенье, джемы, конфитюры, желе, мармелад, начинки для конфет, пекут пироги, варят кисели и компоты. Ягоду также используют для ароматизации газированных алкогольных и безалкогольных напитков. Крыжовник на зиму сушат, маринуют или засыпают сахаром.

Крыжовник содержит сахара, лимонную и яблочную кислоту, пектины. Он является богатым источником витамина С, также содержит витамины А, В, P, фосфор, железо, медь, калий, кальций, натрий, магний. По количеству витаминов, крыжовник уступает только смородине.

Ягоды рекомендуют употреблять при нарушении обмена веществ. Крыжовник оказывает на организм мягкое послабляющее, мочегонное и желчегонное действие. Также ягоды полезно есть при сердечно-сосудистых заболеваниях и ожирении.