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Богатый источник витамина С: почему стоит есть крыжовник

Богатый источник витамина С: почему стоит есть крыжовник
08:35 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pixabay
Июль - сезон вкусной кисло-сладкой ягоды - крыжовника. Крыжовник (на укр. аґрус) относится к роду смородиновых. Родом растение из Западной Европы и северной Африки.

В диких условиях растет среди кустарников на склонах гор в Украине, Средней Азии, Южной Европе, Северной Африке, Северной Америке, на Кавказе. Крыжовник культивируются в странах с умеренным климатом — на сегодня известно около 1500 сортов.

Ягоды крыжовника могут быть зелеными, желтыми и красноватыми, на вкус кисло-сладкие. Плоды употребляют свежими или готовят из ягод варенье, джемы, конфитюры, желе, мармелад, начинки для конфет, пекут пироги, варят кисели и компоты. Ягоду также используют для ароматизации газированных алкогольных и безалкогольных напитков. Крыжовник на зиму сушат, маринуют или засыпают сахаром.

Крыжовник содержит сахара, лимонную и яблочную кислоту, пектины. Он является богатым источником витамина С, также содержит витамины А, В, P, фосфор, железо, медь, калий, кальций, натрий, магний. По количеству витаминов, крыжовник уступает только смородине.

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Ягоды рекомендуют употреблять при нарушении обмена веществ. Крыжовник оказывает на организм мягкое послабляющее, мочегонное и желчегонное действие. Также ягоды полезно есть при сердечно-сосудистых заболеваниях и ожирении.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Польза, Ягода, Крыжовник.

Автор:

Телеграф
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