Скачать
Суббота, 11.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зачем переходить на электронный больничный: ответ Минздрава
Зачем переходить на электронный больничный: ответ Минздрава
На Банковой рассказали, когда состоится встреча Зеленского с Лукашенко
На Банковой рассказали, когда состоится встреча Зеленского с Лукашенко
Авария Риккардо во время второй практики Гран-при Штирии-2020 (Видео)
Авария Риккардо во время второй практики Гран-при Штирии-2020 (Видео)
Первый MacBook с оригинальным процессором выйдет уже к концу года
MacBook с оригинальным процессором выйдет уже к концу года

Серьезный удар по здоровью: чем может навредить холодная вода

Серьезный удар по здоровью: чем может навредить холодная вода
Обновлено 12:14 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pexels.com
Контактировать с холодной водой в жару могут только люди с очень крепким здоровьем, закаленные. Остальные рискуют пострадать.

Холодная вода в жару может стать ударом по здоровью – об этом предупреждают врачи. Медики пояснили, что не подготовленному специально организму тяжело переносить резкий контраст температур.

"Сама по себе жара вызывает стресс. Температура тела повышается, и разница с температурой холодной воды получается очень большая. Такие перепады могут вызвать обострение сердечно-сосудистых заболеваний у людей неподготовленных, имеющих хронические нарушения, слабый иммунитет", - поделились мнением специалисты.

В жару рекомендуют в целом избегать резких перепадов температуры. По его словам, для здоровья гораздо безопаснее принимать «мягкий» теплый душ или делать компрессы для лица и головы.

Холодные напитки и продукты разгоряченному солнцем человеку также лучше не употреблять, говорят эксперты.

Лучший друг сердечников: употребляйте этот орех и будете здоровыми

"Из-за резкой разницы между температурой тела и еды- напитков может возникать что-то вроде стресса и шок для организма", - пояснили они.

Особенно опасными врач считает охлажденные напитки, употребляемые через соломинку. Такой способ питья не дает им прогреться в полости рта, сразу попадая в горло ледяными – это чревато ослаблением работы иммунной системы, повышенным риском инфекций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вода, Питание, Здоровье, Вред, Польза, Холодная вода.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полиция нашла девушку, которая вырвала оконную раму в электричке (Видео)
02 11 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Что происходит с телом, когда вы добавляете в еду имбирь
04 Резников напомнил, кто может изменить формат минских переговоров
05 Ограбление автомобиля "Укрпочты": задержан четвертый подозреваемый
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Адская&quot; жара: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
В мире новый антирекорд по COVID-19
В мире новый антирекорд по COVID-19
На Луганщине все еще ликвидируют пожар (Видео)
На Луганщине все еще ликвидируют пожар (Видео)
Паоло Соррентино готовит новый фильм: что известно
Паоло Соррентино готовит новый фильм: что известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь