Серьезный удар по здоровью: чем может навредить холодная вода

Контактировать с холодной водой в жару могут только люди с очень крепким здоровьем, закаленные. Остальные рискуют пострадать.

Холодная вода в жару может стать ударом по здоровью – об этом предупреждают врачи. Медики пояснили, что не подготовленному специально организму тяжело переносить резкий контраст температур.

"Сама по себе жара вызывает стресс. Температура тела повышается, и разница с температурой холодной воды получается очень большая. Такие перепады могут вызвать обострение сердечно-сосудистых заболеваний у людей неподготовленных, имеющих хронические нарушения, слабый иммунитет", - поделились мнением специалисты.

В жару рекомендуют в целом избегать резких перепадов температуры. По его словам, для здоровья гораздо безопаснее принимать «мягкий» теплый душ или делать компрессы для лица и головы.

Холодные напитки и продукты разгоряченному солнцем человеку также лучше не употреблять, говорят эксперты.

"Из-за резкой разницы между температурой тела и еды- напитков может возникать что-то вроде стресса и шок для организма", - пояснили они.

Особенно опасными врач считает охлажденные напитки, употребляемые через соломинку. Такой способ питья не дает им прогреться в полости рта, сразу попадая в горло ледяными – это чревато ослаблением работы иммунной системы, повышенным риском инфекций.