Скачать
Воскресенье, 12.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кулеба: За неделю на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ, не менее 10 ранены
Кулеба: За неделю на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ, не менее 10 ранены
День в ООС: пятеро украинских военных ранены
День в ООС: пятеро украинских военных ранены
Десна - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча УПЛ
Десна - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча УПЛ
Сын Риз Уизерспун и Райана Филиппа записал свой дебютный сингл
Сын Риз Уизерспун и Райана Филиппа записал свой дебютный сингл

Список продуктов, которые можно есть перед сном

Список продуктов, которые можно есть перед сном
Обновлено 18:14 Сегодня Телеграф formulazdorovya.com Фото: pixabay.com
Если ближе к ночи в вас просыпается голод, который вопреки здравому смыслу и соблюдению диеты гонит к холодильнику, не стоит отказывать себе в перекусе. Достаточно просто заменить стейк с картофелем на что-нибудь из нашего списка.

Вечерние правила приема пищи

После 18:00 лучше избегать пищи, которая содержит много углеводов и жиров (но не отказываться от еды совсем). Дело в том, что ночью организм также как и днем тратит калории, а поскольку прием пищи в это время не производится, то он начинает расходовать собственные. Поэтому если перед сном перекусить углеводной пищей, то накопления просто не будут использоваться, так как вы только что съели новый источник энергии.

Ужин должен быть легким и содержать меньше калорий, чем предыдущие приемы пищи.

После еды стоит немного прогуляться хотя бы по квартире, а не сразу ложиться в кровать.

Ужин должен быть как минимум за 3-4 часа до сна. За час же можно утолить голод чем-то близким по калорийности к стакану нежирного кефира или молока.

Выбирая «ночную» еду, учитывайте, что многие продукты, например, красное мясо (свинина), могут усваиваться до 4-6 часов. То есть если не выдержать этот временной промежуток перед сном, вас в скором времени будут ожидать нарушение пищеварения и новые сантиметры на боках.

Кефир, нежирный творог, йогурт или ряженка

1–2 стакана кефира или нежирного натурального йогурта не только утолят голод, но и принесут пользу желудочно-кишечному тракту.

Каша

Каша хороша не только утром, но и вечером. Конечно же, не стоит ее варить с использованием жирного молока и добавлением большого количества сахара, но и на воде ее тоже делать не обязательно. Выберете обезжиренное молоко и замените сахар сухофруктами

Куриная грудка, индейка

Грудка – диетическое мясо, чистый белок с минимальным количеством жира. Запеките курицу или индейку в духовке или в аэрогриле без масла и наслаждайтесь вкусным и легкоусвояемым ужином. Переваривается она всего лишь не больше полутора часов.

Орехи

Утолите голод горсткой миндаля, фисташек, фундука или грецких орехов. Учитывайте, что они очень калорийные, поэтому ограничитесь 40 г. Этого будет более чем достаточно. К тому же, как мы знаем, грецкий орех способствует похудению.

Сыр с низким содержанием жира

В сыре содержится много витаминов (A, B1, B2, B12, C, D, E, PP), различных полезных организму кислот, а также минеральные вещества, кальций, фосфор. К тоже сыр, легко усваивается организмом и хорошо влияет на пищеварение. Пара ломтиков низкокалорийного сыра с овощами будет хорошим ужином на ночь.

Печеные яблоки

Корица и мед превращают обычный фрукт в настоящее лакомство. Вырежьте из яблок сердцевину, полейте медом, посыпьте корицей и поставьте на несколько минут в микроволновую печь. Если добавить еще творог и орехи – получается настоящий и, что важно, низкокалорийный десерт. Вкусно, полезно и легко. Кстати, в яблоках содержатся вещества, способствующие крепкому сну.

Вишня, черника, смородина, малина, груша, финики, инжир

Главное правило для фруктов – они должны быть несладкими. Например, банан или виноград слишком калорийны и не подходят для перекуса.

Хумус

Хумус – это пюре из нута (турецкого гороха), заправленное оливковым или кунжутным маслом, с добавлением специй. Его польза обусловлена его составом, а именно отсутствием холестерина, большим содержанием ненасыщенных жирных кислот, витаминов и клетчатки. К тому же, хумус очень питателен, поэтому, чтобы насытиться, его не понадобится много. Сочетайте его с овощами или как гарнир к курице.

Мюсли

Заправьте их нежирным йогуртом или молоком и не добавляйте сахар. Получается некалорийно, легкоусвояемо и полезно для крепкого сна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Здоровое питание, Продукты питания.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жена Уилла Смита рассказала, как изменяла мужу
02 Нападение на авто Укрпочты: в прокуратуре раскрыли подробности
03 Пушечный гол Малиновского в ворота Ювентуса (Видео)
04 Старшая дочь Елены Кравец Маша окончила школу - снимки с выпускного
05 Петр Яр нокаутировал легендарного чемпиона Жозе Альдо (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бубонная чума: в Монголии скончался 15-летний подросток
Бубонная чума: в Монголии скончался 15-летний подросток
В России завершили доклинические испытания вакцины от коронавируса
В РФ завершили доклинические испытания вакцины от COVID-19
Пандемия: Венгрия закрывает границу для украинцев
Пандемия: Венгрия закрывает границу для украинцев
Болливудский актер Амитабх Баччан заразился коронавирусом
Болливудский актер Амитабх Баччан заразился коронавирусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь