Список продуктов, которые можно есть перед сном

Если ближе к ночи в вас просыпается голод, который вопреки здравому смыслу и соблюдению диеты гонит к холодильнику, не стоит отказывать себе в перекусе. Достаточно просто заменить стейк с картофелем на что-нибудь из нашего списка.

Вечерние правила приема пищи

После 18:00 лучше избегать пищи, которая содержит много углеводов и жиров (но не отказываться от еды совсем). Дело в том, что ночью организм также как и днем тратит калории, а поскольку прием пищи в это время не производится, то он начинает расходовать собственные. Поэтому если перед сном перекусить углеводной пищей, то накопления просто не будут использоваться, так как вы только что съели новый источник энергии.

Ужин должен быть легким и содержать меньше калорий, чем предыдущие приемы пищи.

После еды стоит немного прогуляться хотя бы по квартире, а не сразу ложиться в кровать.

Ужин должен быть как минимум за 3-4 часа до сна. За час же можно утолить голод чем-то близким по калорийности к стакану нежирного кефира или молока.

Выбирая «ночную» еду, учитывайте, что многие продукты, например, красное мясо (свинина), могут усваиваться до 4-6 часов. То есть если не выдержать этот временной промежуток перед сном, вас в скором времени будут ожидать нарушение пищеварения и новые сантиметры на боках.

Кефир, нежирный творог, йогурт или ряженка

1–2 стакана кефира или нежирного натурального йогурта не только утолят голод, но и принесут пользу желудочно-кишечному тракту.

Каша

Каша хороша не только утром, но и вечером. Конечно же, не стоит ее варить с использованием жирного молока и добавлением большого количества сахара, но и на воде ее тоже делать не обязательно. Выберете обезжиренное молоко и замените сахар сухофруктами

Куриная грудка, индейка

Грудка – диетическое мясо, чистый белок с минимальным количеством жира. Запеките курицу или индейку в духовке или в аэрогриле без масла и наслаждайтесь вкусным и легкоусвояемым ужином. Переваривается она всего лишь не больше полутора часов.

Орехи

Утолите голод горсткой миндаля, фисташек, фундука или грецких орехов. Учитывайте, что они очень калорийные, поэтому ограничитесь 40 г. Этого будет более чем достаточно. К тому же, как мы знаем, грецкий орех способствует похудению.

Сыр с низким содержанием жира

В сыре содержится много витаминов (A, B1, B2, B12, C, D, E, PP), различных полезных организму кислот, а также минеральные вещества, кальций, фосфор. К тоже сыр, легко усваивается организмом и хорошо влияет на пищеварение. Пара ломтиков низкокалорийного сыра с овощами будет хорошим ужином на ночь.

Печеные яблоки

Корица и мед превращают обычный фрукт в настоящее лакомство. Вырежьте из яблок сердцевину, полейте медом, посыпьте корицей и поставьте на несколько минут в микроволновую печь. Если добавить еще творог и орехи – получается настоящий и, что важно, низкокалорийный десерт. Вкусно, полезно и легко. Кстати, в яблоках содержатся вещества, способствующие крепкому сну.

Вишня, черника, смородина, малина, груша, финики, инжир

Главное правило для фруктов – они должны быть несладкими. Например, банан или виноград слишком калорийны и не подходят для перекуса.

Хумус

Хумус – это пюре из нута (турецкого гороха), заправленное оливковым или кунжутным маслом, с добавлением специй. Его польза обусловлена его составом, а именно отсутствием холестерина, большим содержанием ненасыщенных жирных кислот, витаминов и клетчатки. К тому же, хумус очень питателен, поэтому, чтобы насытиться, его не понадобится много. Сочетайте его с овощами или как гарнир к курице.

Мюсли

Заправьте их нежирным йогуртом или молоком и не добавляйте сахар. Получается некалорийно, легкоусвояемо и полезно для крепкого сна.