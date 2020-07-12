Как выбрать лучшие контактные линзы

Линзы для глаз - вопрос очень индивидуален и важен для здоровья и имиджа.

Современный человек постоянно черпает информацию: будь-то компьютер на работе или телевизор дома, а чаще всего - телефон на протяжении дня. Но в погоне за онлайн-общением мы забываем о своих глазах. Офтальмологи всего мира сходятся во мнении, что глазные заболевания в последнее время существенно стали моложе. Часто видим картину, когда в детсадике некоторые ребята уже в очках. Но технологии не стоят на месте и работу глаз можно спокойно обезопасить не только очками, но и более удобными линзами. Самый широкий и качественный выбор линз от ведущих брендов на сайте MR.Lens.

Астигматизм, близорукость и дальнозоркость стали обычным явлением в последнее время. Решить эти проблемы теперь можно не только с помощью очков. Ведь не всегда удобно и модно использовать именно очки. И это решение - линзы. Раньше с ними было много хлопот: от аллергии до качества материалов и эффективности. Сейчас же ассортимент настолько расширился, что выбрать линзы можно даже здоровому человеку.

Интернет магазин специализируется на линзах, средствах по уходу и аксессуарах. Здесь вы можете найти, как однодневные линзы, так и месячные, и, даже, квартальные. Есть ночные линзы и линзы для людей старшего поколения.

Вопрос качества

Очень важный вопрос - это качество товара, из чего сделаны линзы. Ведь раньше это были только стеклянные, недавно они стали более гибкими. Не раз мы видели красные глаза от линз. Это была аллергия, зачастую, из-за некачественного материала. Теперь же, качеству уделяют больше внимания и на сайте можно найти линзы от известных ведущих производителей, которые обязательно подтверждают качество сертификатами. Современные линзы антиаллергенны и не дают пересыхать глазному яблоку, ведь сделаны из гидрогеля и силикона.

Цветные линзы

Есть люди, у которых цвет глаз иногда меняется. Но с цветными линзами теперь и вы сможете выглядеть, как захотите. Такого типа линзы используются не только ради имиджа, но и в целях коррекции зрения (если это нужно). Есть и нулевые цветные линзы для людей с нормальным зрением.

Виды цветных линз

Изделия высокой прозрачности, к которым относится голубая или зеленая оптика.

Нулевки с рисунком, меняющие цвет глаз. Они добавляют взгляду оригинальность.

Оттеночная оптика средней прозрачности. Подходит для людей со светлыми глазами.

Цветные линзы средней прозрачности. Скроют натуральный оттенок темных глаз.

Карнавальная оптика с уникальным рисунком (кошачий взгляд, взор вампира и др.).

Важная деталь: при выборе цветных линз нужно учитывать цвет ваших глаз - если они темные, то линзы со светлой пигментацией будут не столь заметны.

При использовании линз, особенно, если это впервые, обязательно проконсультируйтесь с офтальмологом. Он вам подскажет, какой тип линз вам подходит и напомнит правила ношения.

Правила ношения линз

соблюдайте гигиену (тщательно мойте руки перед тем, как будете прикасаться к линзам и глазам);

при ношении линз не забывайте о них (снимайте перед тяжелыми физическими нагрузками, походами в бани и бассейны, перед сном).

следите за временем пребывания в линзах (если это однодневки - то один день и не больше).

при заболеваниях (например, простуда) желательно снять линзы дабы лишний раз не тревожить слизистую.

правильно храните линзы (не забывайте проверять наличие жидкости в контейнерах).

никогда не промывайте линзы обычной водой.

Тем не менее, помните, что линзы - это отличный помощник вашим глазам. Но, если сделать неправильный выбор или нарушить правила обращения с линзами, то они станут врагами. Менеджеры MR.Lens помогут быстро и в индивидуальном порядке подобрать нужный вариант. Удобная оплата и доставка в любой населенный пункт позволят оперативно решить любой ваш запрос.