Исправление прикуса: проверенные временем способы и инновационные технологии

Для выравнивания зубного ряда в современных стоматологиях и ортодонтических кабинетах используют целый арсенал методов и инструментов.

В зависимости от возраста пациента, степени кривизны зубов, медицинских показаний и личных пожеланий клиента врач подбирает оптимальный вариант:

пластинки;

брекеты;

трейнеры (капы);

элайнеры.

Иногда для решения проблемы требуется вмешательство хирурга. Процесс выравнивания зубов длительный и индивидуальный, потому все нужно сделать один раз и правильно. Поэтому при выборе клиники обращайте внимание на квалификацию врача.

«Металлические» способы исправления прикуса: брекеты и пластинки для зубов

Установить брекеты — гарантированный способ решить самую сложную ортодонтическую задачу. Сделать это можно быстро (при помощи металлических конструкций), красиво (с сапфировыми или керамическими системами), и даже незаметно (используя лингвальные брекеты). Обращайтесь за консультацией по установке брекетов по ссылке к ортодонтам стоматологической клиники Porcelain в Киеве. В клинике используется международный протокол лечения, а врачи проходят регулярное обучение за границей.

Бытует мнение, что брекет-системы пришли на смену пластинам. Но это не совсем так. Каждый инструмент решает определенный комплекс задач. Если пластинки воздействуют на зубной ряд в целом, то брекетам под силу исправить как «глобальные», так и «точечные» проблемы.

Пластинки для исправления прикуса используют в стоматологии несколько десятилетий. Несмотря на появление новых методов лечения, ортодонты не спешат отказываться от проверенных инструментов. Пластины бывают различных конструкций, съемные и постоянные. Чаще их можно заметить у детей.

Среди преимуществ таких конструкций — приемлемая цена, возможность периодически их снимать, эффективность, относительное удобство в ношении и уходе. Пластины помогают справиться с проблемами, которые не под силу другим инструментам: расширение узкого неба, ускорение роста костных лунок у детей.

Выравнивание зубов без брекетов и пластинок

Детям и взрослым, у которых нет серьезных патологий, ортодонты предлагают применять капы для выравнивания зубов (трейнеры) и элайнеры.

Выравнивание зубов капами — комфортный и незаметный процесс. Детям до 5-6 лет врач может порекомендовать трейнер, который нужно использовать во время сна и по несколько часов в день.

Элайнеры — съемные конструкции, изготовленные из прозрачного полимера по индивидуальным меркам. По стоимости — это один из самых затратных способов выравнивания зубов, но цена оправдана:

элайнеры практически незаметны;

к ним быстро привыкаешь, они не создают дискомфорта;

за ними легко ухаживать;

не нужно соблюдать особый режим питания и придерживаться каких-либо ограничений.

У современных пациентов выбор широкий, но самое главное — не способы и методы, а профессионализм ортодонта, который гарантирует вам желаемый результат — красивую улыбку.