Как избавиться от шрамов и рубцов от прыщей: простые варианты

С проблемой рубцевания в месте, где раньше был неприглядный прыщ, сталкивается каждый второй человек. Но не спешите расстраиваться! Решить эту проблему можно, и даже в несколько способов.

Вариант № 1

Поскольку существует множество типов шрамов после угревой сыпи, в зависимости от вида прорыва, и индивидуальных особенностей организма к заживлению, один вариант не способен устранить все типы рубцов. Начнем с поверхностных. Это те типы шрамов, которые поражают верхние слои кожи, поэтому идут с ней в один уровень. Справиться с ними гораздо-гораздо проще. Одним из эффективных методов считается пилинг ультразвуковым скрабером.

УЗ-пилинг предназначен для очищения кожи от ороговевшего слоя клеток. Именно из них состоят ткани рубца. Полноценный курс такой шлифовки позволяет удалить несколько слоев кожи, сглаживая поверхность шрама, тем самым уменьшая его выраженность. Преимущество ультразвукового пилинга также в том, что курс процедур обеспечивает противовоспалительный и иммуномодулирующий эффекты, укрепляя кожу, способствуя повышению ее тонуса. За счет очищения кожи и улучшения ее упругости шрамы от прыщей становятся менее очевидными.

Самой приятной особенностью этого варианта коррекции рубцов является то, что ультразвуковой скрабер, как представлен по этой ссылке, можно использовать не только в салонах красоты, но и в домашних условиях. Даже портативные скраберы для дома оснащены несколькими технологиями, включая ультразвуковые микромассаж и фонофорез. С помощью первого метода вы можете ускорить выработку нового эластина и коллагена в организме, обеспечивая себе в домашних условиях, без помощи косметолога, повышение упругости и эластичности кожи. А технология фонофореза дает вам возможность без иголок вводить в кожу косметические препараты и повышать эффективность применения привычных средств.

Вариант № 2

После воспалительных прыщей, которые поражают глубокие слои кожи, остаются глубокие вдавленные рубцы, напоминающие ямочки. При таком рубцевании пилинг будет просто неэффективен - необходимо восполнить утраченный объем. С этим прекрасно справляются инъекции филлеров. Филлеры в переводе с английского означают наполнители, то есть это гелеобразный препарат, которым заполняют области, утратившие объем или большое количество здоровых тканей, чтобы сделать шрамы в один уровень с окружающей кожей.

В качестве материала филлеров выступают различные ингредиенты: гиалуроновая кислота, коллаген, поли-L-молочная кислота, собственный жир пациента, гидроксиапатит кальция. Выбор подходящего материала зависит от типа и тяжести имеющегося рубцевания, и определить его может только опытный специалист. Это крайне важно, поскольку инъекции предполагают прокол кожи, и крайне важно, чтобы этим занимался человек, четко понимающий, что он делает.

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