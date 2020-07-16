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Не панацея: почему не стоит злоупотреблять грецкими орехами

Не панацея: почему не стоит злоупотреблять грецкими орехами
Обновлено 22:50 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Грецкие орехи являются достаточно полезным продуктом. Но все-таки некоторые их целебные свойства являются выдумкой. Развенчиваем популярные мифы.

Начнем с реальных полезных свойств. В грецких орехах содержится множество витаминов и полезных веществ: витамины B2 и B12, A, D C, E, K, ненасыщенные жирные кислоты омега 3 и омега 6, фосфор, марганец, йод, калий, магний и многие другие полезные элементы.

Этот продукт действительно может повысить иммунитет (при регулярном употреблении), восстановить организм после болезни, помочь при анемии и малокровии. Также йод, который входит в состав орехов, очень полезен для кожи, волос и ногтей.

Какие же свойства грецких орехов являются выдуманными? Первый миф - грецкий орех помогает похудеть. Это неправдивая информация, так как орехи являются очень калорийными, и наоборот мешают потере весе.

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Второй миф - отвар и настойка из грецких орехов полезны для волос. Никакого вреда такой продукт не принесет, но все-таки нужно помнить об одном нюансе - грецкие орехи являются достаточно стойким пищевым красителем. Не стоит ополаскивать такой жидкостью свои волосы, если вы не хотите получить зеленовато-коричневое окрашивание, которое не смоется несколько дней.

Третий миф - грецкие орехи помогают вылечить проблемы с потенцией. Да, какую-то пользу для общего тонуса и мужского здоровья этот продукт может принести при постоянном использовании. Но эффект будет незаметным. К тому же, при явных проблемах с потенцией следует не заниматься самолечением, а идти к врачу, ведь это может быть симптомом развивающегося заболевания.

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Вред, Орехи, Грецкие орехи.

Автор:

Телеграф
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