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ТОП продуктов, которые нельзя замораживать

ТОП продуктов, которые нельзя замораживать
Обновлено 14:30 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: pinterest.com
Статистика показывает, что одна треть всех произведенных продуктов питания за год не находит потребителя и просто пропадает. Буквально это означает, что 1,3 мл тонн еды выбрасывается в мире ежегодно – большая цифра, которая дорого обходится окружающей среде.

Томаты

Томаты

Томаты очень любят солнечный свет и быстрее всего поспевают под его лучами. Хранить этот овощ в холодильнике и уж тем более замораживать в морозильной камере точно не стоит: в ней он потеряет большую часть своих полезных свойств, а если купленные вами томаты были еще и недозрелыми, то лучше сразу переложить их в освещенное место с комфортной комнатной температурой – выиграют и овощи, и ваше здоровье.

Мед

Мед

Это как раз тот тип продукта, которому морозильная камера строго противопоказана: под влиянием холодных температур вещество меда частично переходит в кристаллическое состояние, а это большой минус как для полезных свойств самого меда, так и для вас: размазать затвердевшее лакомство даже по горячему тосту будет довольно непросто.

Зелень

Зелень

Всем известно, что листья салата, петрушки, базилика и любых других «салатных» ингредиентов лучше потреблять в свежем виде, причем хранить их следует погруженными в небольшое количество воды стеблями вниз – так вы сохраните активность их витаминного заряда и окажете большую услугу организму – особенно в зимнее время года.

Дыня

Дыня

Сюда же можно отнести арбуз, мускусную дыню и другие ягоды. Если вы замораживаете их, а затем размораживаете, они теряют самое полезное в своем составе – свой сок. Так что в этом случае хранение в морозильной камере теряет смысл. Единственное, где оно может пригодиться, – это приготовление смузи. Вы можете сразу закидывать замороженные кусочки дыни в блендер, и в этом случае они потеряют минимум полезных свойств ( читайте также: «7 фантастических смузи на каждый день недели»).

Чеснок

Чеснок

С точки зрения вкусовых качеств чеснок может оставаться живее всех живых в самых разных климатических условиях, но стоит учитывать, что если поместить его в морозильную камеру, будет хуже не только ему, но и остальным «жильцам» холодильника. Также известно, что при минусовых температурах чеснок теряет свои полезные свойства и портится гораздо быстрее. Лучше всего хранить его в сухом прохладном месте на кухонной полке: при правильных условиях он будет служить вам верой и правдой до 2 месяцев.

Яйца

Яйца

Этот незаменимый кухонный продукт можно всегда приобрести в супермаркете, причем за вполне доступную цену, поэтому пытаться всеми силами продлить ему жизнь – это лишняя трата времени ресурсов и пространства вашей морозильной камеры. Тем более что последовательная заморозка и разморозка приводит к более интенсивному размножения бактерий в составе яиц и их быстрой порче ( читайте также: «Что произойдет, если есть по 3 яйца в день»).

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты питания.

Автор:

Телеграф
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