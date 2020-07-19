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Что произойдет с организмом, если есть мороженое

Что произойдет с организмом, если есть мороженое
Обновлено 14:19 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pinterest.com
Когда столбик термометра поднимается желание купить стаканчик пломбира, "Лакомку" или восхитительное итальянское джелато возрастает прямо пропорционально. Правда, заканчивается десерт моментально — а вот чувство вины остается надолго. Стоит ли так сокрушаться?

Сначала базовые знания. Мороженое изготавливают на основе воды или молока, поэтому стоит учитывать, какой тип выбрать в соответствии с нашими аппетитами, предпочтениями и здравым смыслом. Первые — сорбеты, в их составе 85-90% воды. Вторые — сливочные, более кремовые по текстуре, их готовят на сливках, молоке, йогурте или прочих лактоингредиентах.

Что касается пользы — оба вида будут примерно равноценны. Правда, в разном объеме: сливочное — более калорийное (200-250 ккал на сто грамм) на контрасте с сорбетом (около сотни). Кроме того, в любом десерте содержатся дополнительные ингредиенты, которые делают его более вкусным и аппетитным, но при этом влияют на состав и энергетическую ценность. Это какао, орехи, концентраты фруктов, подсластители, сиропы… И именно эти добавки (а не сама база мороженого) делают его более или менее калорийным.

ПОМОГАЕТ ЛИ МОРОЖЕНОЕ ПОХУДЕТЬ?

Польза мороженного

Те, кто придерживается определенного плана питания или пристально следит за рационом, должны понимать, что случайный рожок фисташкового мороженого раз в неделю, конечно, не нарушит ваш диетический баланс. Но если мысль о калориях все-таки не дает покоя, делайте ставку на сорбеты (не обязательно без сахара, если только вы не диабетик). Второй «диетический» вариант — мороженое на молоке, а не сливках, или сливках с обезжиренным молоком без добавок. Обычный белый стаканчик! Следите за тем, чтобы в его составе не было вредных жиров типа пальмового масла. Многие путают понятие «без сахара» и «без жира» — чтобы держать себя в форме, нужно исключить первое, но не обязательно второе.

К разговору о сахаре: современные производители все чаще заменяют рафинад на безобидную стевию, которая в 130 раз слаще обычного сахара, но при этом безвредна для организма. Однако в среде диетологов бытует мнение (очень просто проверить на себе), что, несмотря на свои качества, стевия не удовлетворяет нашу сахарную зависимость. И после того, как вы съели такое мороженое, вам наверняка захочется еще, и еще, и еще…

ОТ КАКОГО МОРОЖЕНОГО ОПУХАЕШЬ?

Мороженное

Вздутие живота может быть вызвано многими факторами, но мы чаще склонны ассоциировать его с пищевыми продуктами. И, увы, мороженое входит в число таких провокаторов. Большинство из нас с возрастом начинают испытывать непереносимость лактозы (по некоторым оценкам — около 75% людей на планете), причем совсем необязательно для этого покрываться пятнами и задыхаться. Проведите эксперимент и понаблюдайте — что происходит с телом, когда вы едите мороженое? Вздутие может служить симптомом пищевой аллергии. А значит, и мороженое на молоке будет вам противопоказано. Только фруктовый лед или на кокосовой основе.

КАКОЕ МОРОЖЕНОЕ ЗАРЯЖАЕТ ЭНЕРГИЕЙ?

Сорбеты обычно содержат больше сахара, чем сливочные продукты. Это связано с работой рецепторов. Чтобы усилить вкус (другими словами, чтобы вы распробовали мороженое), «воде» требуется больше глюкозы, чем «молоку». Но не все так критично: известно, что сахар в определенном количестве нашему организму необходим, так как помогает получить мгновенную энергию. Поэтому, чтобы быстро взбодриться, можно позволить себе фруктовый лед или щербет. С другой стороны, сливочное мороженое является источником кальция и жирорастворимых витаминов, а, скажем, ореховая добавка подарит организму клетчатку, природный энергетик.

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КАК МОРОЖЕНОЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА НАШЕМ НАСТРОЕНИИ?

Очень вкусное мороженное

Кальций и фосфор способны влиять не только на здоровье костей, но и на настроение женщины. Это связано с гормональными сбоями во время менструальных циклов. Проще говоря, это отличный способ справиться с эмоциональными перепадами во время ПМС. Еще один бонус — стимуляция гормона тромботонина, понижающего уровень стресса в организме. А еще в молоке содержится L-триптофан, естественный транквилизатор. Он помогает расслабить нервную систему и предотвратить бессонницу. Любимый сериал вприкуску с мороженым? Не такая плохая идея!

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Все по теме:

Здоровье, Мороженное, Польза мороженного.

Автор:

Телеграф
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