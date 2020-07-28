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Какие продукты вредны для пищеварения: топ-5 вкусностей

Какие продукты вредны для пищеварения: топ-5 вкусностей
Обновлено 20:46 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Топ-5 Ваших любимых продуктов, которые портят пищеварение.

Запор, понос, вздутие живота и другие признаки нарушения пищеварения могут быть симптомами болезней желудочно-кишечного тракта. Но очень часто появление этих неприятностей провоцируют наши любимые продукты.

Выпечка из муки высшего сорта

Булочки, кондитерские изделия из песочного и слоеного теста – любимые продукты многих из нас. Иногда даже опасение за фигуру не может удержать человека от желания лакомиться ими каждый день. Но выпечка из муки высшего сорта может быть причиной запора. В норме в кишечник поступают вещества, которые формируют большой пищевой комок, и он легко передвигается. Но мучное и сладкое легко усваивается и переваривается. Эти любимые продукты не создают пищевого комка, и организму не хватает объема, чтобы кишечник физически проталкивал еду.

Продукты питания в фаст-фудах

Фаст-фуд объединяет в себе мучную и жареную пищу, а поэтому с удвоенной силой провоцирует нарушение пищеварения. Жареная пища содержит слишком много жира, который не может быть нормально переработан пищеварительной системой. Злоупотребление жирными продуктами питания фаст-фуда может стать причиной диареи. Расстройство пищеварения также провоцируют жирные фаст-фудовские соусы и десерты. Так что забудьте о гамбургерах, пицце и других любимых продуктах «быстрой еды», если после посещения фаст-фуда у вас появляются симптомы нарушения пищеварения. Домашних слишком жирных блюд это тоже касается.

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Молоко и молочные продукты

Бесспорно, молочные продукты – это часть здорового питания. Но у некоторых людей молоко и молочные продукты могут стать причиной диареи, газов и других симптомов расстройства пищеварения. Это связано с непереносимостью лактозы (сложный сахар, содержащийся в молоке и молочных продуктах) и обусловлено недостаточностью фермента лактазы. Лактазная недостаточность может быть врожденной. Она часто появляется у людей после перенесенных заболеваний ЖКТ и операций на кишечнике и желудке. В этом случае человеку стоит повременить с любимыми продуктами на основе молока, пока работа фермента восстановится.

Шоколад

Это – любимый продукт многих из нас, независимо от пола и возраста. Но пристрастие к нему может быть причиной запора. Шоколад содержит вещества, которые в некоторой степени тормозят и парализуют мускулатуру кишечника, что мешает ему своевременно опорожниться. Если вы страдаете от хронических запоров или синдромов раздраженного кишечника, воздержитесь от употребления шоколада.

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Газированные напитки

Они стимулируют избыточную выработку желудочной кислоты, что способствует появлению симптомов расстройства пищеварения. Кроме того, в газированных напитках в качестве подсластителя используется фруктоза, которая обладает слабительным эффектом.

Если вы ограничили себя в этих продуктах, а симптомы расстройства пищеварения не проходят, рекомендуем вам обратиться за консультацией к терапевту или гастроэнтерологу. Ведь нарушение стула, боль в животе и метеоризм могут указывать на то, что у вас развилось заболевание пищеварительной системы.

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Питание, Здоровье, Вред, Польза.

Автор:

Телеграф
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