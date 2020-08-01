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Ученые считают, что ладан имеет противовоспалительные свойства

Ученые считают, что ладан имеет противовоспалительные свойства
Обновлено 12:56 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com
Специалисты раскрыли молекулярный механизм босвеллиевой кислоты — вещества, которое отвечает за противовоспалительное действие ладана.

Группа ученых из Йенского университета имени Фридриха Шиллера во главе с профессором Оливером Верцем разобралась в противовоспалительных свойствах ладана. Совместно с коллегами из США им удалось раскрыть молекулярный механизм босвеллиевой кислоты, вещества, которое отвечает за противовоспалительное действие ладана. Оказалось, что ключевую роль играет фермент 5-липоксигеназы.

"Уже более 40 лет известно, что этот фермент способствует образованию лейкотриенов, важной группы медиаторов воспаления", - объясняет Верц.

Однако в новой работе ученым удалось определить и отобразить кристаллическую структуру этого фермента с помощью связанных ингибиторов. Изображения кристаллической структуры позволяют детально изучить фермент и его взаимодействие с активными веществами, а также разработать новые противовоспалительные препараты.

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Верц с коллегами объединил фермент с зилеутоном, противовоспалительным препаратом для лечения астмы, а также с различными натуральными средствами. Ученые обнаружили, что натуральные средства и зилеутон связываются с активной частью фермента, а босвеллиевая кислота с другой частью молекулы, но при этом вызывает структурные изменения в активной части, ингибируя фермент.

При этом 5-липоксигеназы не синтезирует лейкотриены, а производит противовоспалительные вещества. Грубо говоря, компонент ладана превращает воспалительный фермент в противовоспалительный. Ученые полагают, что это открытие сможет дать новые варианты лечения воспалительных заболеваний.

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Все по теме:

Здоровье, Воспаление, Ладан.

Автор:

Телеграф
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