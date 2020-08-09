Маринованные каперсы для сердца: чем полезны

Специалисты рассказали, какое влияние каперсы имеют на организм человека.

Съедобные части кустарника в маринованном виде активируют в организме калиевые каналы, которые регулируют работу сердца и головного мозга, пишет MedicalNewsToday.

Исследователи утверждают: элементы каперсов можно использовать при разработке лекарств от эпилепсии и аритмии. Они также отмечают, что каперсы едят уже десятки тысяч лет: их находят в почвенных слоях пещер Сирии, современной Греции, Израиля.

Древнеримская кулинарная книга Apicius также упоминает каперсы. Люди до сих пор используют их антигельминтные, противоопухолевые, противодиабетические и противовоспалительные свойства. Отмечена также польза каперсов для кровообращения и желудочно-кишечного тракта.

Ученые описали механизм, как каперсы влияют на организм. Оказывается, они активируют калиевые каналы KCNQ, которые регулируют сердцебиение, сокращение мышц желудочно-кишечного тракта. Дисфункция таких каналов напрямую связана с диабетом, аритмией и эпилепсией.

Проанализировав экстракт маринованных каперсов, ученые обнаружили, что он улучшает работу KCNQ - заставляет каналы открываться. Активатором выступает E-2-додеценал, содержащийся в продукте.

Причем особенно полезны каперсы при употреблении с кинзой, содержащей кверцетин - союзника E-2-додеценала. Этот элемент также присутствует в яблоках, ягодах, сельдерее, перце чили, луке, зеленом чае и красном вине. Следовательно, эти продукты хорошо употреблять вместе с каперсами.