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Маринованные каперсы для сердца: чем полезны

Маринованные каперсы для сердца: чем полезны
Обновлено 17:20 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: instagram
Специалисты рассказали, какое влияние каперсы имеют на организм человека.

Съедобные части кустарника в маринованном виде активируют в организме калиевые каналы, которые регулируют работу сердца и головного мозга, пишет MedicalNewsToday.

Исследователи утверждают: элементы каперсов можно использовать при разработке лекарств от эпилепсии и аритмии. Они также отмечают, что каперсы едят уже десятки тысяч лет: их находят в почвенных слоях пещер Сирии, современной Греции, Израиля.

Древнеримская кулинарная книга Apicius также упоминает каперсы. Люди до сих пор используют их антигельминтные, противоопухолевые, противодиабетические и противовоспалительные свойства. Отмечена также польза каперсов для кровообращения и желудочно-кишечного тракта.

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Ученые описали механизм, как каперсы влияют на организм. Оказывается, они активируют калиевые каналы KCNQ, которые регулируют сердцебиение, сокращение мышц желудочно-кишечного тракта. Дисфункция таких каналов напрямую связана с диабетом, аритмией и эпилепсией.

Проанализировав экстракт маринованных каперсов, ученые обнаружили, что он улучшает работу KCNQ - заставляет каналы открываться. Активатором выступает E-2-додеценал, содержащийся в продукте.

Причем особенно полезны каперсы при употреблении с кинзой, содержащей кверцетин - союзника E-2-додеценала. Этот элемент также присутствует в яблоках, ягодах, сельдерее, перце чили, луке, зеленом чае и красном вине. Следовательно, эти продукты хорошо употреблять вместе с каперсами.

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Все по теме:

Польза, Каперсы, Маринованные каперсы.

Автор:

Телеграф
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