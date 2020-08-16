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Не каждый суп полезен: какое блюдо стоит исключить из своего рациона

Не каждый суп полезен: какое блюдо стоит исключить из своего рациона
Обновлено 15:42 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Суп — очень полезное блюдо. Богатство его ингредиентов обеспечивает оптимальный баланс питательных веществ, минералов и витаминов, необходимых для восполнения энергетических потерь и удержания организма в тонусе. Но не все виды супов полезны.

Солянка считается наименее полезным супом. Всему виной ее состав, в который входят несколько видов мяса, колбасы, копчености и соленые огурцы.

"Из-за большого количества насыщенных жиров солянка неполезна любым людям, особенно — с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена", — заявила диетолог Ирина Торопыгина.

Кроме того, употребление солянки может грозить атеросклерозом — достаточно серьезным хроническим заболевание, при котором страдают стенки сосудов. Также этот суп оказывает раздражающее действие на желудок — он противопоказан людям, у которых есть проблемы с ЖКТ.

Но солянка — не единственное вредное жидкое блюдо. С осторожностью нужно относиться к грибному супу, потому что в нем очень много экстрактивных веществ, которые стимулируют пищеварение. Если пищеварительный тракт воспален, дополнительная стимуляция может привести к кишечной инфекции.

Но это не значит, что вам категорически нельзя включать в рацион эти блюда. Стоит всего-навсего минимизировать их потребление, заменяя на более полезные варианты, например, куриный или овощной супы.

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Все по теме:

Питание, Рацион, Солянка.

Автор:

Телеграф
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