И перекусил, и здоровье укрепил: что лучше всего подойдет для второго завтрака

Ученые установили, что регулярное употребление орехов или орехового масла, помогает снизить риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа.
Некоторые орехи, такие как грецкие, содержат много полиненасыщенных жирных кислот, которые являются полезными для сердца жирами и могут играть роль в снижении уровня триглицеридов.
Дополнительный плюс – это присутствие белка, клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов, приносящие массу преимуществ для здоровья.
Орехи и ореховое масло могут быть калорийными. Поэтому размер порции не должен превышать две столовые ложки. Масло можно сочетать с цельнозерновым хлебом, сельдереем, яблоками или грушами, и даже добавлять его в обезжиренный йогурт.