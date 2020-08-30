И перекусил, и здоровье укрепил: что лучше всего подойдет для второго завтрака

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Обновлено 12:30 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Ореховое масло – один из лучших вариантов для перекуса. Однако при выборе важно обращать внимание на количество сахара в банке. Отдавайте предпочтение вариантам, в которых нет лишних ингредиентов. В идеале, только сами орешки.

Ученые установили, что регулярное употребление орехов или орехового масла, помогает снизить риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа.

Некоторые орехи, такие как грецкие, содержат много полиненасыщенных жирных кислот, которые являются полезными для сердца жирами и могут играть роль в снижении уровня триглицеридов.

Дополнительный плюс – это присутствие белка, клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов, приносящие массу преимуществ для здоровья.

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Орехи и ореховое масло могут быть калорийными. Поэтому размер порции не должен превышать две столовые ложки. Масло можно сочетать с цельнозерновым хлебом, сельдереем, яблоками или грушами, и даже добавлять его в обезжиренный йогурт.

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Все по теме:

Питание, Орехи, Рацион, Перекус.

Автор:

Телеграф
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