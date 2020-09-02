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Оливковое масло признано одним из лучших средств продления жизни

Оливковое масло признано одним из лучших средств продления жизни
08:24 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: pexels.com
Проведя исследование, ученые признали оливковое масло одним из лучших естественных средств продления жизни.

Употребление оливкового масла помогает укрепить иммунную систему от внешних атак со стороны микроорганизмов, бактерий или вирусов, что и способствует увеличению продолжительности жизни, заявили научные специалисты.

Оливковое масло является продуктом, снижающим риск возникновения рака, поддерживающего здоровье сердца, способствующего продлению жизни, – об этом говорят данные исследовании, опубликованного журналом Science Direct. Его авторы изучали влияние этого масла, употребляемого в рамках средиземноморской диеты, на здоровье и склонность к долголетию.

"Многие исследования показывают, что средиземноморская диета может принести много пользы для здоровья, включая увеличение продолжительности жизни. Ключевым ингредиентом диеты является оливковое масло, и, возможно, именно оно является ключевым объяснением этого воздействия", - заявил ведущий автор исследования доктор Дуг Машек.

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По словам ученого, мощный эффект оздоровления объясняется типом жира, содержащегося в оливковом масле. Его основу составляют так называемые мононенасыщенные жирные кислоты, в первую очередь олеиновая кислота. Они обладают достаточной текучестью, однако меньше окисляются при хранении и готовке, чем, например, жирные кислоты подсолнечного масла. Эксперименты на долгоживущих животных показали, что в мембранах их клеток преобладают именно мононенасыщенные жирные кислоты, и благодаря им в процессе старения меньше повреждаются органы.

"Оливковое масло первого отжима обладает целым набором веществ, способных продлевать жизнь, – помимо олеиновой кислоты это бета-ситостерол, витамины Е и К1, гидрокситирозол, олеокантал, эритродиол. Во время опытов крысы, которым давали масло, жили дольше", – поделились специалисты.

Их совет: ежедневно употреблять две столовые ложки качественного оливкового масла первого холодного отжима. Ученые утверждают, что такая практика повышает эластичность артерий, снижает нагрузку на артерии и с этим риск сердечных заболеваний, а также может подавлять рост раковых клеток.

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"Олеокантал, фитонутриент оливкового масла, имитирует эффект ибупрофена, уменьшающий воспаление, что может снизить риск рака груди и его рецидива. Также было продемонстрировано, что оливковое масло предотвращает образование тромбов и агрегацию тромбоцитов", – добавили врачи.

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Питание, Здоровье, Оливковое масло, Польза.

Автор:

Телеграф
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