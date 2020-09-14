Как предотвратить шизофрению: полезное исследование

Ученые нашли способ выявлять шизофрению за годы до ее появления.

В основу исследования легли данные 133 подростков, предрасположенных к психозу, то есть к потере связи с реальностью. На протяжении пяти лет исследователи изучали образцы крови и наблюдали за испытуемыми, пишет DailyMail.

К концу наблюдения у 49 участников развились характерные проявления патологии. В общей сложности эксперты выделили десять ключевых белков, «ответственных» за возникновение психотических расстройств.

Примечательно, многие их этих белков участвуют в воспалительных процессах. А это в свою очередь свидетельствует о ранних изменениях в иммунной системе человека, что и вызывает со временем повреждения головного мозга.

Кроме того, "обученный" алгоритм может с 80%-й точностью определить пациентов, у которых не проявится патологическое состояние.

"Результаты показали: с помощью анализа уровня белка в образцах крови можно выявить тех, кто действительно подвержен наибольшему риску, – отмечают авторы исследования. – Это позволит пациентам получить профилактическое лечение".