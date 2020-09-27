Почему идет кровь из носа и как ее остановить

Носовые кровотечения - обычное явление. Они могут пугать, но редко указывают на серьезную проблему со здоровьем.

Нос содержит множество кровеносных сосудов, которые расположены близко к поверхности в передней и задней части носа. Они очень хрупкие и легко кровоточат. Носовое кровотечение часто встречается у взрослых и детей в возрасте от 3 до 10 лет, сообщает Healthline.

Причины носового кровотечения

Есть много причин кровотечения из носа. Внезапное или нечастое кровотечение из носа редко бывает серьезным. Если у вас частые носовые кровотечения, у вас может быть более серьезная проблема.

Сухой воздух - самая частая причина кровотечений из носа. Жизнь в сухом климате и использование системы центрального отопления пересушивают слизистую оболочку носа. Эта сухость вызывает образование корки внутри носа. Они могут вызвать зуд или раздражение.

Прием антигистаминных и противоотечных средств при аллергии, простуде или проблемах с носовыми пазухами также может высушить носовые пазухи и вызвать кровотечение из носа. Частое сморкание - еще одна причина кровотечений.

К другим частым причинам кровотечения из носа относятся:

инородный предмет в носу;

химические раздражители;

аллергическая реакция;

травма носа;

повторное чихание;

ковыряние в носу;

холодный воздух;

инфекция верхних дыхательных путей;

большие дозы аспирина;

повышенное артериальное давление;

нарушения свертываемости крови;

опухоль.

Что делать при носовом кровотечении:

сесть ровно, слегка наклониться вперед;

не ложиться и не отклонять голову назад - кровь может попасть в область горла;

сжать мягкую часть носа на 10 минут, дышать через рот;

если после манипуляции кровь не остановилась, использовать ватный тампон, смоченный в перекиси водорода, и обратиться к врачу.

Большинство носовых кровотечений не требуют медицинской помощи. Тем не менее, вам следует обратиться в больницу, если кровотечение длится более 20 минут, или если оно возникло после травмы.