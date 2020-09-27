Почему идет кровь из носа и как ее остановить

Нос содержит множество кровеносных сосудов, которые расположены близко к поверхности в передней и задней части носа. Они очень хрупкие и легко кровоточат. Носовое кровотечение часто встречается у взрослых и детей в возрасте от 3 до 10 лет, сообщает Healthline.
Причины носового кровотечения
Есть много причин кровотечения из носа. Внезапное или нечастое кровотечение из носа редко бывает серьезным. Если у вас частые носовые кровотечения, у вас может быть более серьезная проблема.
Сухой воздух - самая частая причина кровотечений из носа. Жизнь в сухом климате и использование системы центрального отопления пересушивают слизистую оболочку носа. Эта сухость вызывает образование корки внутри носа. Они могут вызвать зуд или раздражение.
Прием антигистаминных и противоотечных средств при аллергии, простуде или проблемах с носовыми пазухами также может высушить носовые пазухи и вызвать кровотечение из носа. Частое сморкание - еще одна причина кровотечений.
К другим частым причинам кровотечения из носа относятся:
инородный предмет в носу;
химические раздражители;
аллергическая реакция;
травма носа;
повторное чихание;
ковыряние в носу;
холодный воздух;
инфекция верхних дыхательных путей;
большие дозы аспирина;
повышенное артериальное давление;
нарушения свертываемости крови;
опухоль.
Что делать при носовом кровотечении:
сесть ровно, слегка наклониться вперед;
не ложиться и не отклонять голову назад - кровь может попасть в область горла;
сжать мягкую часть носа на 10 минут, дышать через рот;
если после манипуляции кровь не остановилась, использовать ватный тампон, смоченный в перекиси водорода, и обратиться к врачу.
Большинство носовых кровотечений не требуют медицинской помощи. Тем не менее, вам следует обратиться в больницу, если кровотечение длится более 20 минут, или если оно возникло после травмы.