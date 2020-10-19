Скачать
Понедельник, 19.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В сети показали фото судьи, принявшего скандальное решение по книге Кипиани в пользу Медведчука
В сети показали фото судьи, принявшего скандальное решение по книге Кипиани в пользу Медведчука
Неадекватные девушки бегали голыми в поезде Киев-Львов: видео попало в сеть
Неадекватные девушки бегали голыми в поезде Киев-Львов: видео попало в сеть
Праздник 19 октября: народные приметы и запреты
Праздник 19 октября: народные приметы и запреты
СМИ узнали о тайных связях Додона с Кремлем: президент Молдовы даже свои речи согласовывает с Москвой
СМИ узнали о тайных связях Додона с Кремлем: президент Молдовы даже свои речи согласовывает с Москвой

Семью Гройсмана подкосил коронавирус

Семью Гройсмана подкосил коронавирус
Обновлено 12:29 Сегодня Телеграф
Бывший премьер-министр Украины ушел на самоизоляцию

Коронавирус добрался до семьи Владимира Гройсмана. В понедельник, 19 октября, политик ушел на самоизоляцию, хотя тест на COVID-19 оказался отрицательным. 

- Моя семья переживает то, что переживают десятки тысяч украинских семей, - отметил в видеобращении в Facebook  Владимир Гройсман. - Несмотря на то, что мой тест негативный, я принял решение остаться дома с женой и сыном, мы вместе будем проходить это испытание. Я все желаю крепкого здоровья, хотел бы, чтобы все, кто болеет очень быстро выздоровели. И понятно, что эта болезнь делает людей не только больными, но и одинокими, потому что есть ряд ограничений, поэтому давайте, если есть такая возможность, будем рядом со своими близкими. 

На прошлой неделе стало известно, что после лечения в больнице от коронавируса выздоровел Петр Порошенко, в бытность которого президентом, Владимир Гройсман возглавлял правительство. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Гройсман, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ненавидят "ЛНР" и боятся возвращения Украины: Зеленскому указали на важный момент с настроениями жителей ОРДЛО
02 Путину сейчас не до этого: в Украине оценили вероятность захвата Херсонской области российскими военными
03 Нурмагомедов вбил голову соперника в канвас: жестокий нокаут в бою UFC (видео)
04 "Голая большая девочка": Эшли Грэм разделась перед зеркалом
05 Для борьбы с COVID-19 Украина закупила первую партию "Ремдесивира": ранее ВОЗ заявила о его бесполезности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Азербайджан захватил еще 13 сел: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе и как соблюдается перемирие
Азербайджан захватил еще 13 сел: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе и как соблюдается перемирие
Суд запретил распространение книги Вахтанга Кипиани без разрешения Медведчука: в сети волна негодования
Суд запретил распространение книги Вахтанга Кипиани без разрешения Медведчука: в сети волна негодования
Семью Гройсмана подкосил коронавирус
Семью Гройсмана подкосил коронавирус
Певица-крымнашистка Валерия станет бабушкой
Певица-крымнашистка Валерия станет бабушкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь