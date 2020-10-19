Семью Гройсмана подкосил коронавирус

Бывший премьер-министр Украины ушел на самоизоляцию

Коронавирус добрался до семьи Владимира Гройсмана. В понедельник, 19 октября, политик ушел на самоизоляцию, хотя тест на COVID-19 оказался отрицательным.

- Моя семья переживает то, что переживают десятки тысяч украинских семей, - отметил в видеобращении в Facebook Владимир Гройсман. - Несмотря на то, что мой тест негативный, я принял решение остаться дома с женой и сыном, мы вместе будем проходить это испытание. Я все желаю крепкого здоровья, хотел бы, чтобы все, кто болеет очень быстро выздоровели. И понятно, что эта болезнь делает людей не только больными, но и одинокими, потому что есть ряд ограничений, поэтому давайте, если есть такая возможность, будем рядом со своими близкими.

На прошлой неделе стало известно, что после лечения в больнице от коронавируса выздоровел Петр Порошенко, в бытность которого президентом, Владимир Гройсман возглавлял правительство.