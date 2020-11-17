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Лекарства нужны не всегда: врач рассказал, как лечить ребенка от коронавируса

Лекарства нужны не всегда: врач рассказал, как лечить ребенка от коронавируса

Лекарства нужны не всегда: врач рассказал, как лечить ребенка от коронавируса
08:19 Сегодня Телеграф

Дети независимо от возраста восприимчивы к COVID-19. Не установлено никаких гендерных различий в чувствительности к вирусу. Клиническая симптоматика COVID-19 у детей менее выражена, чем у взрослых, маленькие дети, особенно дети в возрасте до 1 года, имеют тяжелое течение вирусной инфекции.

Об этом сообщают в телеграмм канале "Коронравирус инфо".

В 90% случаев болезнь проходит или бессимптомно, или легко, или умеренно. Под легким течением болезни понимают горячку, кишечные расстройства, кашель, боль в горле, боль в мышцах, тошноту, насморк.

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Тяжелое протекание болезни - это кашель и температура, которые сопровождаются одышкой. Насыщенность крови кислородом при этом ниже 92%. Критическое состояние: дыхательная недостаточность, энцефалопатия, сердечная недостаточность и др. Чем старше ребенок - тем легче она переносила вирус.

Детей лечат в зависимости от степени тяжести.

Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал, в каком случае и как необходимо лечить ребенка от коронавируса. Подробнее - в видео.

 

Напомним, что коронавирус не прекращает распространяться по Украине. Так, по состоянию на утро 16 ноября в стране зафиксировали 9832 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. 

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Все по теме:

Дети, Коронавирус, COVID-19 Коронавирус, Сергнй Дубров.

Автор:

Телеграф
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