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Женщина меньше чем за полгода похудела на 40 килограммов: как ей это удалось

Женщина меньше чем за полгода похудела на 40 килограммов: как ей это удалось
01:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Кулинарный блогер из Мумбаи (Индия) Сахана Шетти в 32 года получила диагноз неконтролируемый диабет. Это заставило ее пересмотреть образ жизни, а также за полгода сбросить 40 килограмм без помощи диетологов и тренеров. 

Свою историю Шетти рассказала изданию Times Of India.

"В один прекрасный день я пошла к врачу, там мне поставили диагноз: высокий уровень холестерина и сахара в крови. Врач сказал, что либо мне нужно похудеть, либо готовиться к частым заболеваниям", - рассказала она. 

Женщина похудела на 40 кг за полгода

Именно это и подтолкнуло женщину на кардинальные перемены. По ее словам, сбросить 40 килограмм ей удалось за пять месяцев. 

Рацион питания у нее выглядит следующим образом: 

  • завтрак: доса (блинчики из чечевичной и рисовой муки) с листьями карри или чесночным соусом чатни;
  • обед: овощное карри;
  • ужин: все, что сделано из дагуссы (пальмовое просо)

При этом она отмечает, что за пять месяцев ни разу не изменила диете. 

"Дело не в еде, которую вы едите, а в ее порциях. Для похудения и оптимального здоровья нужно есть умеренно. Контроль за порциями - это то, что помогло мне достичь такого результата в рекордно короткие сроки", - говорит Шетти. 

Женщина похудела на 40 кг за полгода

Также она обращает внимание на необходимость тщательно пережевывать порции и призывает держаться подальше от сахара. 

Он говорит, что ее цель на следующие 5-10 лет - вести более здоровый образ жизни без необходимости придерживаться каких-либо экстремальных диет, а только есть полезную пищу и заниматься йогой.

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Диета, Лишний вес, Похудание.
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