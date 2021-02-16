Молодой мужчина пожаловался на изжогу, а через считанные минуты умер в припадке от сердечного приступа: детали трагедии

В Великобритании 31-летний Дэн Мортон умер от сердечного приступа буквально через 20 минут после того, как пожаловался на изжогу и выпил таблетку.

Об этом сообщает Сhroniclelive.

1 февраля мужчина приехал в дом своей сестры Сары. Охранник Национальной службы здравоохранения принял таблетку от изжоги, но через 15 минут у него начался припадок, и он перестал дышать.

Обезумевшая Сара сделала своему старшему брату искусственное дыхание, чтобы попытаться оживить его, но через 20 минут после прибытия в ее дом он исчез.

С тех пор медики обнаружили, что у Дэна была артериальная блокада. У него было всего 12% шансов на выживание. В итоге его 5-летняя дочь осталась без "лучшего отца в мире".

"Он пригибался, чтобы пройти через дверь, и он был таким сильным - он мог взять морозильник и ходить по дому, - рассказала его сестра. - Но он был нежным гигантом, он любил детей. У меня двое маленьких детей, и они не могли бы попросить лучшего дядю. Моему маленькому мальчику четыре года, и он теперь открывает окно каждую ночь, чтобы спеть песню своему дяде Дэну".

Как сообщал "Телеграф", жительница Австралии придумала оригинальный способ избавить детей от страха смерти.