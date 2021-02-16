Врач объяснил, кому не стоит делать прививку от Covid-19

Не всем желающим прививаться от коронавируса следует это делать. Вакцинация от Covid-19 противопоказана людям, которые болеют этим недугом или только недавно выздоровели.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал врач-иммунолог, кандидат биологических наук Борис Донской.

"Мы не знаем, ухудшит ли прививка состояние, но проблема не в этом, а в том, что все дальнейшие плохие последствия вы спишете не на то, что у вас была болезнь, а на то, что вам сделали прививку. Таким образом просто будет два неизвестных, поэтому лучше не делать (прививку, - ред.), чтобы точно знать, что все ваши симптомы - это ваша болезнь", - пояснил врач.

Напомним, запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса в Украине стартует с 1 марта 2021 года. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, что записаться на прививку сможет любой гражданин, как попадающий в группу риска, так и нет.