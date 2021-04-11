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Болезнь Паркинсона: как не заболеть и распознать первые симптомы

Болезнь Паркинсона: как не заболеть и распознать первые симптомы
Обновлено 11:55 Сегодня Телеграф spinedoctor.com.ua

Болезнь Паркинсона относится к группе состояний, которые называются нарушениями двигательной системы, вызывающих непреднамеренные или неконтролируемые движения тела.

Об этом, а также о симптомах болезни и том, как ее можно предотвратить, пишет на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье, 11 апреля, "Центр громадського здоров’я України".

"Почему возникает болезнь - точно неизвестно: некоторые случаи являются наследственными, другие возникают в результате сочетания генетических факторов и факторов окружающей среды. Болезнь Паркинсона развивается вследствие потери нервных клеток в части мозга, называемой серой субстанцией: в этой части мозга производится дофамин - вещество, необходимое для контроля и координации движений тела", - говорится в сообщении.

Четыре основных симптома болезни Паркинсона:

  • Дрожь - тремор, который обычно начинается с головы и руки (чаще, когда конечность расслаблена) и имеет характерные ритмичные движения вперед и назад;
  • Ригидность - скованность и напряжение в мышцах, может осложнить перемещение и выражение лица, а также может привести к болезненным мышечным спазмам (дистония);
  • Брадикинезия - замедление движения, когда физические движения гораздо медленнее нормы, может затруднять повседневные задачи и привести к характерному медленному передвижению очень маленькими шагами;
  • Нестабильность осанки - нарушение равновесия и изменения позы, которые могут увеличить риск падений.

"Болезнь Паркинсона - вторая самая распространенная форма неврологических расстройств, которые вызывают значительное количество смертей среди населения Украины", - пишет ЦГЗ.

В Центре подчёркивают, что пока не существует способа лечения болезни Паркинсона, но доступны методы, которые помогают облегчить симптомы и поддерживать качество жизни.

Что поможет предотвратить болезнь Паркинсона:

  • Регулярные физические упражнения;
  • Снижение стресса;
  • Органическое питание;
  • Жирные кислоты Омега-3,
  • Витамин D3.

Как сообщалось, 

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Симптомы, Болезнь Паркинсона, Профилактика.
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