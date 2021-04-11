Болезнь Паркинсона: как не заболеть и распознать первые симптомы

Болезнь Паркинсона относится к группе состояний, которые называются нарушениями двигательной системы, вызывающих непреднамеренные или неконтролируемые движения тела.
Об этом, а также о симптомах болезни и том, как ее можно предотвратить, пишет на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье, 11 апреля, "Центр громадського здоров’я України".
"Почему возникает болезнь - точно неизвестно: некоторые случаи являются наследственными, другие возникают в результате сочетания генетических факторов и факторов окружающей среды. Болезнь Паркинсона развивается вследствие потери нервных клеток в части мозга, называемой серой субстанцией: в этой части мозга производится дофамин - вещество, необходимое для контроля и координации движений тела", - говорится в сообщении.
Четыре основных симптома болезни Паркинсона:
"Болезнь Паркинсона - вторая самая распространенная форма неврологических расстройств, которые вызывают значительное количество смертей среди населения Украины", - пишет ЦГЗ.
В Центре подчёркивают, что пока не существует способа лечения болезни Паркинсона, но доступны методы, которые помогают облегчить симптомы и поддерживать качество жизни.
Что поможет предотвратить болезнь Паркинсона:
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