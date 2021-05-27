Долой мифы: новое исследование показало, сколько на самом деле сохраняется иммунитет к COVID-19

Ученые по итогам двух новых исследований коронавируса заявили о том, что иммунитет к Covid-19 сохраняется около года.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на отчеты ученых в изданиях Nature и BioRxiv.

Сообщается, что большинству людей, выздоровевших от Covid-19 и впоследствии иммунизированных, не потребуются бустеры (повторная вакцинация).

Однако, говорят ученые, вакцинированные люди, которые никогда не были инфицированы, скорее всего, все же будут нуждаться в прививках, как и те, кто был инфицирован, но не получил стойкий иммунный ответ.

В отчетах ученые анализировали опыт людей, которые переболели коронавирусом год назад. Оказалось, что клетки до сих пор сохраняют память о вирусе и производят антитела, когда это необходимо.

"Однако причина, по которой мы заражаемся обычными коронавирусами повторно на протяжении всей жизни, может быть больше связана с вариацией этих вирусов, а не с иммунитетом", - заявил иммунолог из Пенсильванского университета Скотт Хенсли, развеивая миф о том, что повторное заражение коронавирусом может произойти в скором времени после выздоровления.

Напомним, ранее врач доступно объяснила, почему люди повторно заражаются коронавирусом.