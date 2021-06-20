Почему утром нет аппетита: что говорят ученые?

Все мы слышали, что завтрак - самый важный прием пищи в течение дня. Но эта популярная поговорка не означает, что все чувствуют голод по утрам. А если утром вы не голодны, то здоровый завтрак может оказаться проблемой.

Хотя в некоторых случаях отсутствие голода по утрам может быть признаком серьезной проблемы, скорее всего, это совершенно нормальное чувство и не должно вызывать беспокойства. На англоязычном сайте Healthline.com размещена статья, в которой описаны возможные причины, по которым вы можете не чувствовать голода по утрам. "Телеграф" предлагает познакомиться с ее переводом.

Итак, 6 возможных причин того, что вы не хотите есть по утрам:

1. Вы съели обильный ужин или поздно перекусили

Одна из основных причин, по которой вы можете не чувствовать голода при пробуждении, заключается в том, что вы накануне вечером плотно поужинали.

Это может быть особенно актуально, если вы ели пищу с высоким содержанием жиров или белков. Эти макроэлементы могут замедлить опорожнение желудка и сохранить чувство сытости дольше - даже до следующего утра.

В частности, белок также может значительно изменять уровни гормонов, регулирующих голод и аппетит, включая грелин, глюкагоноподобный пептид-1, пептид YY и холецистокинин.

Точно так же еда с высоким содержанием жиров может изменить уровень определенных гормонов, связанных с аппетитом и чувством сытости, что приведет к снижению чувства голода.

Если вы предпочитаете плотно поужинать и пропустить или отложить завтрак на следующее утро, это вполне нормально, если вы будете получать необходимые питательные вещества и достаточное количество жидкости в течение дня.

Краткий итог

Обильный ужин или вечерние закуски могут уменьшить чувство голода на следующее утро. Это может быть особенно актуально, если вы едите пищу с высоким содержанием белка или жира.

2. Ваш гормональный фон меняется в течение суток

Ночью и во время сна уровни некоторых гормонов в вашем организме колеблются. Это может изменить ваш аппетит.

В частности, исследования показывают, что уровень эпинефрина, также известного как адреналин, обычно повышается по утрам.

Считается, что этот гормон подавляет аппетит, замедляя скорость опорожнения желудка и увеличивая расщепление углеводов, хранящихся в печени и мышцах, чтобы питать ваше тело.

Более того, одно исследование показало, что уровень грелина, гормона голода, утром ниже, чем накануне вечером. Это также может объяснить, почему вы чувствуете меньше голода, когда просыпаетесь.

Наконец, некоторые исследования показывают, что уровень лептина, гормона, вызывающего чувство сытости, также может быть выше по утрам. Однако исследования показали неоднозначные результаты.

Обратите внимание, что эти суточные колебания гормонов совершенно естественны и обычно не вызывают беспокойства. Однако если вы испытываете внезапные или резкие изменения чувства голода или аппетита, подумайте о том, чтобы поговорить с врачом.

Краткий итог

Уровни гормонов, таких как адреналин, грелин и лептин, колеблются в течение ночи и утром, что может снизить чувство голода после пробуждения.

3. Вы чувствуете тревогу или депрессию

И тревога, и депрессия могут значительно повлиять на ваш уровень чувства голода.

Помимо таких симптомов, как нарушение сна, усталость и потеря интереса, депрессия может вызывать изменение аппетита.

Между тем, тревога может повышать уровень определенных гормонов стресса, снижающих аппетит.

Однако тревога и депрессия по-разному влияют на людей. Исследования показали, что у некоторых людей эти состояния связаны с повышенным аппетитом и повышенным потреблением пищи.

Если вы испытываете беспокойство или депрессию и подозреваете, что это может повлиять на ваш аппетит или другие аспекты вашего здоровья, поговорите с врачом, чтобы определить лучший курс лечения для вас.

Краткий итог

В некоторых случаях беспокойство и депрессия могут вызвать потерю аппетита, что может снизить чувство голода по утрам.

4 Вы беременны

Утреннее недомогание - распространенная проблема, характеризующаяся тошнотой и рвотой. Оно бывает примерно у 80% женщин во время беременности.

Хотя подобное недомогание может повлиять на вас в любое время дня, оно часто возникает по утрам - отсюда и его название. В большинстве случаев оно уменьшается или исчезает через 14 недель беременности.

Утреннее недомогание может снизить аппетит. Фактически, в одном исследовании с участием 2270 беременных женщин 34% сообщили, что меньше ели на ранних сроках беременности.

Помимо утреннего недомогания, беременность может вызвать другие симптомы, снижающие чувство голода, такие как несварение желудка, вздутие живота и задержка опорожнения желудка.

Обезвоживание, небольшие приемы пищи, экспериментирование с определенными рецептами, нормальный сон и хорошая вентиляция дома, чтобы избежать запахов, вызывающих тошноту - все это может уменьшить симптомы и улучшить аппетит.

Если вы испытываете стойкое утреннее недомогание или другие симптомы ранней беременности, подумайте о том, чтобы пройти тест на беременность или поговорить с врачом.

Краткий итог

Если вы беременны, у вас может возникнуть утреннее недомогание или другие симптомы, которые могут снизить чувство голода после пробуждения.

5. Вы больны

Плохое самочувствие часто вызывает снижение аппетита и чувство голода.

В частности, известно, что респираторные инфекции, такие как простуда, грипп и пневмония, уменьшают чувство голода.

В некоторых случаях эти инфекции также ограничивают ваши чувства вкуса и запаха, что может снизить аппетит.

Некоторые инфекции, такие как грипп, также могут вызывать симптомы, снижающие чувство голода и аппетита, включая тошноту и рвоту.

Помните, что во время болезни особенно важно не допускать обезвоживания и подпитывать свое тело энергией, даже если вы не чувствуете голода. Суп, горячий чай, бананы, крекеры и яблочное пюре - вот несколько легких блюд, которые можно попробовать, когда вы плохо себя чувствуете.

Краткий итог

Такие симптомы, как тошнота, рвота и потеря вкуса при некоторых заболеваниях могут снизить аппетит.

6. Другие основные причины

Помимо наиболее распространенных факторов, перечисленных выше, существует несколько других возможных причин, по которым вы можете не чувствовать голода, когда просыпаетесь.

Вы принимаете определенные лекарства. Многие виды лекарств, включая диуретики и антибиотики, могут уменьшить чувство голода и аппетит.

Многие виды лекарств, включая диуретики и антибиотики, могут уменьшить чувство голода и аппетит. Вы стареете. Снижение аппетита часто встречается у пожилых людей и может быть вызвано изменениями энергетических потребностей, гормонов, вкуса или запаха, а также социальными обстоятельствами.

Снижение аппетита часто встречается у пожилых людей и может быть вызвано изменениями энергетических потребностей, гормонов, вкуса или запаха, а также социальными обстоятельствами. У вас проблемы со щитовидной железой. Потеря аппетита может быть признаком гипотиреоза или снижения функции щитовидной железы.

Потеря аппетита может быть признаком гипотиреоза или снижения функции щитовидной железы. У вас овуляция. Эстроген, женский половой гормон, количество которого увеличивается во время овуляции, может подавлять аппетит.

Эстроген, женский половой гормон, количество которого увеличивается во время овуляции, может подавлять аппетит. У вас хроническое заболевание. Определенные состояния, такие как заболевание печени, сердечная недостаточность, заболевание почек, ВИЧ и рак, могут вызывать потерю аппетита.

Если вы подозреваете, что какое-то заболевание может способствовать отсутствию чувства голода по утрам, проконсультируйтесь с врачом.

Краткий итог

Старение, овуляция, проблемы со щитовидной железой, хронические заболевания и прием определенных лекарств могут вызвать потерю аппетита. Если вы подозреваете первопричину отсутствия чувства голода по утрам, поговорите с врачом.

Что делать

Если вы не чувствуете голода сразу после пробуждения, вполне нормально немного подождать, прежде чем завтракать.

Иногда к тому времени, когда вы примете душ, оденетесь и начнете готовиться к новому дню, вы можете почувствовать голод и будете готовы поесть.

Если вы все еще не чувствуете голода, попробуйте съесть что-нибудь маленькое и богатое питательными веществами, чтобы стимулировать аппетит. Придерживаясь привычных любимых вами продуктов или экспериментируя с новыми ингредиентами, вы также можете с радостью позавтракать и усилить свой аппетит.

Вот несколько полезных и вкусных идей для завтрака:

йогурт с ягодами и мюсли

овсяные хлопья с нарезанными бананами и сбрызнутым медом

смузи со шпинатом, свежими фруктами и протеиновым порошком

омлет с грибами, помидорами, болгарским перцем и сыром

тост с авокадо и яйцом

Если вам трудно позавтракать из-за беспокойства или депрессии, может быть полезным включить завтра в свой стандартный утренний распорядок.

Кроме того, знайте, что это нормально, если вы предпочитаете вообще не завтракать. Просто убедитесь, что вы получаете необходимые питательные вещества в течение дня, достаточно потребляете жидкости и не игнорируете любые потенциальные негативные последствия отказа от еды по утрам, такие как головные боли, усталость или раздражительность.

Наконец, если вы подозреваете, что какое-то заболевание может способствовать потере аппетита, поговорите с врачом, чтобы определить лучший курс лечения для вас.

Краткий итог

Немного подождать перед завтраком, съесть что-нибудь маленькое и богатое питательными веществами, поэкспериментировать с новыми ингредиентами и включить завтрак в свой утренний распорядок дня - все это способы разбудить аппетит утром.

Общий итог

Есть много причин, по которым вы можете не чувствовать голода прямо после пробуждения.

В некоторых случаях это может быть результатом обильного ужина накануне вечером, естественных колебаний уровня гормонов, беременности или плохой погоды.

Иногда это может быть признаком более серьезной проблемы, например беспокойства, депрессии или другого основного состояния здоровья. Если вы подозреваете, что это может быть именно так, обратитесь к врачу.

Немного подождать перед завтраком, поэкспериментировать с новыми ингредиентами или установить здоровые привычки, выстраивая утренний распорядок дня, может помочь утолить ваш утренний голод.

И еще одно

Попробуйте это сегодня: Держите под рукой удобные продукты для завтрака, Иногда вы не чувствуете голода, когда просыпаетесь, но хотите взять что-нибудь с собой работу, чтобы перекусить позже. Свежие фрукты, йогурт и сваренные вкрутую яйца - вот несколько простых идей того, что можно взять с собой.